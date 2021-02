Będzie żywność, która nie uczula?

Firma Leaps by Bayer poinformowała o nowej inwestycji. Wspólnie z firmą Ukko chcą rozwiązać problem alergii i nadwrażliwości pokarmowej.

Biotechnologiczna firma Ukko otrzymuje 40 milionów dolarów w drugiej rundzie inwestycji Leaps by Bayer. Ukko wykorzystuje sztuczną inteligencję (SI) i inżynierię białkową w pracach nad zdrowszą żywnością i leczeniem alergii pokarmowych. Nowe fundusze pozwolą Ukko na rozpoczęcie badań klinicznych nad terapią alergii na orzeszki ziemne. Przyspieszą również prace nad glutenem Ukko, który jest przeznaczony dla osób z celiakią i innymi rodzajami nadwrażliwości na gluten. Runda inwestycyjna została przeprowadzona przez Leaps by Bayer – jednostkę Bayer zajmującą się inwestycjami o dużej sile oddziaływania – przy udziale Continental Grain Company, Skyviews Life Science, PeakBridge Ventures, Fall Line Capital, jak również dotychczasowych inwestorów Khosla Ventures, Innovation Endeavors i TIME Ventures, funduszu inwestycyjnego Marca Benioffa.

Nowatorskie podejście w ramach platformy opartej na sztucznej inteligencji

Nowatorskie podejście Ukko wykorzystuje opatentowaną platformę opartą na sztucznej inteligencji, która precyzyjnie projektuje białka pokarmowe w celu wyeliminowania ich alergenności przy jednoczesnym zachowaniu należytych właściwości biochemicznych i odżywczych. Platforma wykorzystuje próbki pobrane od pacjentów, biologię obliczeniową, immunologię i inżynierię białkową do tworzenia białek, które nie wywołują reakcji układu odpornościowego.

– Znaleźliśmy się w wyjątkowym punkcie historii nauki – mówi prof. Yanay Ofran, prezes i współzałożyciel Ukko. – Big data pozwala nam zrozumieć podłoże nadwrażliwości pokarmowej. Narzędzia obliczeniowe umożliwiają precyzyjne projektowanie białek, z których zbudowane są nasze ciała i pokarmy. Nowe technologie edycji genomu umożliwiają nam przepisanie DNA w celu wytworzenia nowych białek w żywych komórkach. Ukko ulokowało się w punkcie stycznym tych przełomowych technologii, co pozwala nam na nowo zdefiniować zdrową żywność na poziomie molekularnym, w oparciu o rzeczywiste dane.

Spółka nakreśliła już jedną z największych potwierdzonych badaniami klinicznymi molekularnych map alergii pokarmowych, otrzymując cenne dane dające rozległe podstawy do dalszych innowacji. Ukko uzyskało również obiecujące dane w drodze analizy próbek pobranych od pacjentów, które sugerują, że badane przez firmę białka orzeszków ziemnych i glutenu nie wywołują reakcji alergicznych w układzie odpornościowym pacjentów.

– Podążamy na czele rewolucji. Branża farmaceutyczna i spożywcza na nowo przemyśli swoje produkty i misję – mówi Anat Binur, dyrektor generalna i współzałożycielka Ukko. – Setki milionów ludzi na całym świecie cierpią na alergie pokarmowe. Eksperci przyrównują je do globalnej epidemii. Położenie kresu alergii pokarmowej ma kluczowe znaczenie – a to dopiero początek. Technologia Ukko potencjalnie może posłużyć wykorzystaniu wiedzy naukowej i danych populacyjnych do całkowitego przeobrażenia naszej żywności i medycyny.

Udoskonalone białka glutenowe i leczenie alergii na orzeszki ziemne

Ukko wykazuje holistyczne podejście do rozwiązywania problemów alergii i nadwrażliwości pokarmowej. Po stronie żywności spółka pracuje nad ulepszonymi białkami glutenowymi, które są przeznaczone dla osób z celiakią i innymi rodzajami nietolerancji glutenu. Umożliwi to piekarzom, firmom z branży spożywczej i kucharzom amatorom przygotowywanie pysznego chleba, pizzy, makaronu i wypieków, którymi każdy będzie się mógł rozkoszować. Po stronie terapeutycznej Ukko wykorzystuje swoją platformę projektowania białek do opracowania nowej i obiecującej terapii alergii na orzeszki ziemne. Przyszłe plany Ukko koncentrują się wokół innych ważniejszych alergenów pokarmowych.