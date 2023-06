Chiny stają się największym na świecie odbiorcą pszenicy, a ostatnie zbiory nie należały do udanych. W kolejnym roku gospodarczym Chiny mogą potrzebować jeszcze więcej ziarna.

Chiny dzierżą już tytuł największego na świecie importera kukurydzy i soi, a teraz mogą wyprzedzić Egipt i Turcję jako najwięksi nabywcy pszenicy - donosi agencja Bloomberg, powołując się na oficjalne dane z Chin i Stanów Zjednoczonych.

W pierwszych 11 miesiącach roku gospodarczego, który trwa do czerwca, Chińczycy importowali 12 mln ton pszenicy. Głównym dostawcom ziarna była zaś Australia. W nowym roku gospodarczym Kraj Środka powinien utrzymać ten poziom importu, a wiele wskazuje na to, że jeszcze zwiększy zakupy.

Powodem tych rokowań są nieudane, a zakończone już, zbiory w wielu regionach. Według ostrożnych szacunków 15% chińskiej pszenicy nie nadaje się do spożycia. Ziarno nadaje się wyłącznie na paszę dla zwierząt - podaje agencja Reuters.

Słabe zbiory zbóż w Chinach?

Oczekiwano, że w Chinach zbierze się podczas tegorocznych żniw 137 milionów ton pszenicy ozimej. Tymczasem w maju - przed zbiorami - ulewne deszcze i wiatry nawiedziły wielki obszary upraw w centralnej prowincji Henan. W ich efekcie zboże wyległo, a ziarno w kłosach zaczęło porastać.

Około 20 milionów ton pszenicy, czyli 15 procent całości zbiorów, nie nadaje się do spożycia dla ludzi. Można je wykorzystane tylko do produkcji pasz lub alkoholu - podaje Reuters powołując się na opinie Beijing Orient Agribusiness Consultancy. Pekin wezwał lokalne magazyny do skupienia niepełnowartościowego zboża, ale te nie kwapią się z tym. Handlowcy liczą przynajmniej na dużo niższe ceny, bo poziom toksyn ogranicza możliwości sprzedaży i wykorzystania pszenicy.

Warto zauważyć, że Amerykanie póki co nie zmienili jednak rokowań co do wielkości tegorocznych zbiorów pszenicy w Chinach.