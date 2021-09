Chiny nie martwią się o przyszłość

Na chińskim rynku produktów rolnych jako środków produkcji jest stabilizacja i dobra perspektywa na przyszły rok.

Kukurydza

Jak podało na początku września 2021 roku chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich, w Chinach w roku zbożowym 2020-2021 wykorzystanie kukurydzy na cele paszowe wyniosło 100 mln ton, a na cele przemysłowe 80 mln ton. W porównaniu z prognozą z sierpnia bieżącego roku jest to mniej o 2 mln tony.

Z kolei w prognozie dla roku zbożowego 2021-2022 eksperci ministerstwa przewidują, że łączne wykorzystanie kukurydzy wyniesie 187 mln ton, co w porównaniu z prognozą z sierpnia tego roku jest mniej o 3 mln ton.

Jak wyjaśniło ministerstwo, za niższy szacunek odpowiada głównie utrzymujący się spadek cen żywca wieprzowego i nadchodzące w najbliższych miesiącach spowolnienie rozbudowy mocy produkcyjnych żywca świń, co w efekcie osłabi zapotrzebowanie na paszę.

Soja

Według nowych wyliczeń chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich w roku zbożowym 2020-2021 do Chin zostanie sprowadzone w sumie 98,6 mln ton soi, co porównaniu z prognozą z sierpnia bieżącego roku jest mniej o 1,84 mln ton. Spadek uzasadniony jest – podobnie jak przy kukurydzy – mniejszym popytem ze strony branży wieprzowej, która wchodzi w okres chwilowego (12-14 miesięcy) spadku w produkcji.

Ministerstwo prognozuje, że import soi w roku zbożowym 2021-2022 będzie na tym samym poziomie jak w tym roku. Cena CIF importowanej soi ma być w przedziale 4100-4300 CNY (2460-2580 PLN) za tonę, to jest o 300 juanów (180 zł) więcej, niż przewidywano w prognozie sierpniowej. Ministerstwo zastrzega, że choć szacunki uwzględniają wyższe ceny międzynarodowego frachtu morskiego oraz zawirowania w terminach dostaw morskich, to ostateczna cena może być okresowo wyższa.

Inna jest w tym roku średnia, hurtowa cena krajowej, chińskiej soi. Według chińskiego ministerstwa rolnictwa w tym roku jest ona w przedziale 5800-6000 CNY (3480-3600 PLN) za tonę, to jest o 300 juanów (180 zł) więcej niż przewidywano w sierpniu bieżącego roku. W roku zbożowym 2021-2022 również przewiduje podobny pułap cenowy.

Znaczenie dla produkcji zwierzęcej

Choć na rynkach zagranicznych widoczne są duże wahania w cenach rolnych środków produkcji, to w ocenie analityków chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, dla Chin perspektywa jest dobra, a to za sprawą spodziewanych dobrych krajowych plonów zbóż. To pozwoli wyrównać niedobory paszowe, poczynić zapasy oraz przygotować się na – jak to zostało podkreślone – chwilę, gdy hodowla świń w Chinach odzyska swoją typową zdolność produkcyjną, a to ma nastąpić w na przełomie III i IV kwartału 2022 roku. Przypomnijmy, w tym i w przyszłym roku chiński rząd chce dokonać głębokiej modernizacji jakościowej stada świń poprzez ulepszenie genetyki knurów. W sumie program ma potrwać do 2035 roku, ale pierwsze widoczne zmiany mają nastąpić właśnie w drugiej połowie 2022 roku.

Ten rok pozwoli także na przygotowanie zapasów paszowych dla innych zwierząt gospodarskich, szczególnie drobiu oraz bydła mlecznego i bydła mięsnego. Dla każdego z nich celem strategicznym chińskiego rządu jest uzyskanie samowystarczalności produkcyjnej, ale – podobnie jak przy świniach – problemem są słabe genetycznie stada, z których obecnie nie jest możliwe uzyskanie produktów o oczekiwanej jakości, konkurencyjnej względem produkcji zagranicznej.

Ministerstwo rolnictwa w poprzednich latach, a szczególnie w tym roku, zintensyfikowało wdrażanie rozmaitych programów rozwojowych dla poszczególnych sektorów rolnych, w tym rzecz jasna dla uprawy zbóż i produkcji pasz. Jednym z kluczowych środków było wprowadzenie nowych norm jakości dla stosowania pestycydów. Stosowna krajowa norma jakości (GB2763-2021) obowiązuje od 3 września 2021 roku i ona wyznacza nowe rygorystyczne limity pozostałości pestycydów w żywności oraz w produktach rolnych.

Niewątpliwie chińskie rząd, a dokładniej Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, wykonały ogromny wysiłek planistyczno-organizacyjny dla odpowiedniego ustawienia chińskiej produkcji rolnej na dziesiątki lat, która ma zapewnić ilość jak i jakość. Przyszły rok pokaże, czy te plany mają szansę się zrealizować.