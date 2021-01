W USA przybywa gospodarstw nierodzinnych, które mają coraz większy udział w produkcji rolniczej kraju.





Zgodnie z najnowszym spisem rolnym przeprowadzonym w USA i opublikowanym przez USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), w kraju przybywa gospodarstw nierodzinnych, czyli takich, które składają się z jednej lub większej liczby osób, w tym także spokrewnionych ze sobą ale nietworzących rodziny.

W Ameryce jest ok. 2 milionów gospodarstw. Większość z nich, bo aż 96%, stanowią gospodarstwa rodzinne, jednak z roku na rok przybywa tam gospodarstw, które nie są własnością rodzin. Liczba rodzinnych gospodarstw rolnych spadła w latach 2012-2017 o 4%, a ich przychody ze sprzedaży o 3,5%.

W tym samym okresie wzrosło znaczenie gospodarstw nierodzinnych. Zgodnie ze spisem przeprowadzonym w 2017 r., 82 885 nierodzinnych gospodarstw rolnych obsługiwało mniej więcej 1 z każdych 8 akrów amerykańskiej ziemi uprawnej i generowało prawie 1 dolar z każdych 5 dolarów w sprzedaży upraw i zwierząt gospodarskich. Dla porównania w 2012 r. było tam 70 210 gospodarstw nierodzinnych, uprawiających 1 na 9 akrów ziemi. Odpowiadały one za 16% sprzedaż rolną.

Natomiast liczba gospodarstw nierodzinnych wzrosła o 18%, a sprzedaż zwiększyła się o 13%, do 70,4 mld USD, w latach 2012-2017. Powierzchnia gruntów uprawianych w ramach tych operacji wzrosła o 8%, do 116 milionów akrów. W gospodarstwach rolnych znajduje się 900 milionów akrów ziemi. Sprzedaż bydła, trzody chlewnej, mleka i drobiu z gospodarstw nierodzinnych wzrosła w ciągu czterech lat o 14%. W 2017 r. było o 5 tys. więcej gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu niż w 2012 r. Ale w 2017 r. było też o 1200 więcej nierodzinnych gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą owoców, warzyw i orzechów oraz o 5000 więcej gospodarstw zajmujących się uprawą zbóż. USDA mówi, że gospodarstwo nierodzinne to "każde gospodarstwo, w którym producent i osoby z nim spokrewnione nie posiadają większości udziałów w firmie".