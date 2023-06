Celem podróży do Rosji i Ukrainy była misja pokojowa i wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Delegaci z Afryki chcieli przy tym zadbać o swoje interesy, są wszak największym odbiorcą zboża z obydwu tych krajów. Tylko czy tego typu działania dyplomatyczne mają sens, gdy konflikt zbrojny wchodzi w kolejny etap?

Zakończała się misja pokojowa delegatów z krajów afrykańskich w Kijowie i Petersburgu.

Wśród propozycji pokojowych wedle przecieków do mediów, zaproponowano m.in. zaniechanie sankcji nałożonych na Rosję oraz zaprzestanie ścigania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Afrykańska delegacja otwarcie zażądała płynnego przepływu zboża, gdyż, jak zaznaczył prezydent Republiki Południowej Afryk Cyril Ramaphosa, ograniczony handel zbożem i nawozami z powodu konfliktu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w krajach afrykańskich.

Delegacja z takich państw jak: RPA, Związek Komorów, Zambia, Senegal, Egipt, Uganda i Kongo najpierw odwiedziła Kijów, gdzie spotkała się z prezydentem Wołodymyr Zełenskim. Ich plan pokojowy nie został jednak przyjęty, a Zełenski powiedział, że nie podejmie rozmów z Rosją, dopóki okupuje ona ukraińskie ziemie. Przedstawione przez stronę afrykańską propozycję, według tego, co udało się ustalić Reutersowi, są korzystniejsze dla strony rosyjskiej. Mowa w nich głownie o zamrożeniu konfliktu: zaprzestaniu ścigania Putina przez trybunał w Hadze oraz o wycofaniu się przez Zachód z sankcji nałożonych na agresora. Wezwano również do deeskalacji walk, pilnego rozpoczęcia negocjacji, uwolnienia jeńców wojennych i zezwolenia na większe wsparcie humanitarne. Jest to tym bardziej zaskakujące, że delegacja miała być w równowadze, jeśli chodzi o poparcie dla którejś ze stron. I tak RPA i Uganda są postrzegane jako skłaniające się ku Rosji (w zeszłym miesiącu ambasador USA oskarżył RPA o naruszenie neutralności i dostarczanie broni do Rosji, naruszając tym samym status kraju niezaangażowanego. Republika Południowej Afryki temu zaprzeczyła), podczas gdy Zambia, Egipt i Komory są bliżej Zachodu, zaś Senegal i Kongo pozostały w dużej mierze neutralne.

Propaganda Kremla w natarciu

Podczas spotkania w Petersburgu Putin przyjął narrację obwiniającą stronę ukraińską za brak chęci rozmów pokojowych. Kolejną, tym razem afrykańską propozycję pokojową, także wykorzysta w swojej propagandowej narracji, "by promować rosyjskie operacje informacyjne, których celem jest spowolnienie pomocy zachodniej dla Ukrainy" - ocenia Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie. W Afryce, mimo ofensywy dyplomatycznej Ukrainy czy uruchomionego w zeszłym roku programu humanitarnemu Grain from Ukraine, wciąż to głos rosyjski jest lepiej słyszalny. Putin jak mantrę obwinia Zachód za kryzys zbożowy, zaznacza, że tylko 3% eksportu zboża dozwolonego na mocy porozumienia zbożowego w celu zapewnienia jego bezpiecznego przepływu przez Morze Czarne trafiło do najbiedniejszych krajów świata.

Afryka cierpi na wojnie i wzywa do pokoju

Prezydent Ramaphosa ostrzegł Putina przed wpływem wojny na Afrykę i powiedział, że powinna ona zostać zakończona na drodze dyplomatycznej. Wojna poważnie ograniczyła eksport zboża z Ukrainy i nawozów z Rosji, co w szczególności dotknęło kraje afrykańskie i zatrzęsło globalnym bezpieczeństwem żywnościowym. Afrykański Bank Rozwoju poinformował, że wojna jest bezpośrednio odpowiedzialna za niedobór około 30 milionów ton zboża na kontynencie - podaje BBC. Co więcej w wyniku perturbacji na rynku dostaw zbóż, ceny są wyższe, a to może w krajach afrykańskich prowadzić do zamieszek i destabilizacji tych państw. Misja pokojowa miała zatem na celu nie tylko zabezpieczenie interesów ekonomicznych w Afryce, ale również niedopuszczenie do konfliktów na tych terytoriach. Czy zakończyła się ona sukcesem? Zarówno Rosja jak i Ukraina zapowiedziały, że nie usiądą do stołu bez zabezpieczenia kluczowych dla nich kwestii. Dla Ukrainy jest to przywrócenie granic z 1991 r., dla Rosji zaś, jak zapowiedział Kreml, ważne jest zaakceptowanie przez Ukrainę nowej rzeczywistości terytorialnej z kolejnymi anektowanymi terytoriami. O rozmowach pokojowych zatem na razie nie może być mowy. Czy misja delegacji afrykańskiej ustabilizuje sytuacje polityczną na kontynencie - czas pokaże.