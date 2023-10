Po 2 latach przerwy znów ruszył eksport amerykańskiej pszenicy do Chin. Państwo Środka zakupiło już 220 tys. ton pszenicy ozimej - potwierdził departament rolnictwa USA.

To pierwsze takie zakupy od ponad dwóch lat, a dokładnie od lipca 2021 roku - donosi niemiecki Agrarheute. W roku gospodarczym 2023/24 amerykańscy handlowcy wyślą do Chin 220 tysięcy ton pszenicy ozimej. Eksport amerykańskiej pszenicy do Chin powoli rośnie, co potwierdził amerykański rządowy departament rolnictwa (USDA).

Pszenica i soja płynie do Chin

Przerwa w imporcie zboża z USA miała charakter nie tyle polityczny, ale ekonomiczny - zaznaczają analitycy. W ostatnim czasie ceny pszenicy w USA znacząco spadły, dlatego pszenica amerykańska staje się bardziej atrakcyjna na rynku światowym. Kontrakt na buszel pszenicy (około 27,7 kg) kosztował ostatnio w Chicago Board of Trade zaledwie 5, 4150 dolara, a to najmniejsza stawka od lat.

Tańsza - a więc bardziej konkurencyjna na światowym rynku - stała się także soja. W tym przypadku zamówienia z Chin także rosną. Tylko 2 i 3 października USDA zgłosił sprzedaż do Chin prawie 400 000 ton soi.

Z Australii najwięcej

Nie zmieni to faktu, że Chiny najwięcej zboża importują z Australii. Pszenica z Australii stanowiła ponad połowę importu chińskiego w minionym roku gospodarczym 2022/23, który wyniósł łącznie około 12 mln ton. Chiny są największym importerem pszenicy na świecie.