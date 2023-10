Dla naszej reprezentacji Wyspy Owcze powinny być drużyną łatwą do ogrania, ale czy tak będzie, okaże się wieczorem. A jak wygląda rolnictwo na tym terenie? Czy oprócz rybołówstwa, Farerowie żyją z hodowli zwierząt lub uprawy roślin?

Wyspy Owcze to bardzo urokliwy kawałek Europy, ale tylko dla tych, którzy lubią surowe, naturalne klimaty, bez plaż i zgiełku kurortów oraz wielkich ośrodków miejskich. Życie toczy się powoli i według dobrze znanych zasad.

Terytorium zależne od Danii

Ferrerowie to naród skandynawski, a ich terytorium leży na Morzu Norweskim i jest to wulkaniczny archipelag położony między Wielką Brytanią, Islandią i Norwegią. Nie wszyscy wiedzą, że Wyspy Owcze są zależne od Danii i jako takie nie są osobnym państwem. W piłce nożnej jest wieli nacji, które startują w międzynarodowych rozgrywkach jako osobne drużyny państwowe, nie mając pełnej autonomii – takimi drużynami są np. narody Wielkiej Brytanii takie jak Szkocja czy Walia.

Typowy krajobraz... miejski na Wyspach Owczych. Na zdjęciu część miasta Tórshavn, fot. T. H. Jensen / Pixabay

W związku z tym, że Wyspy Owcze nie są osobnym państwem nie mają oficjalnej stolicy, ale taką nieoficjalną funkcję pełni dwunastotysięczne miasto Thorshavn. Inne ważne miasta to: Klaksvík, Hoyvík, Argir. Zaś cała populacja liczy ok. 52 tys. ludzi, co oznacza, że Wyspy Owcze mają porównywalną liczbę mieszkańców do Bełchatowa, Białej Podlaskiej czy Legionowa. Ciekawe czy z reprezentacją tych miast, polska drużyna narodowa także miałaby trudności ze zwycięstwem.

Wbrew pozorom głównym językiem Wysp Owczych nie jest duński, którym operuje mniejszość mieszkańców krainy, za to w powszechnym użyciu jest język farerski. Struktura narodowościowa Wysp Owczych jest zaskakująca dla Polaków – Farerzy - 91,7 proc., Duńczycy i Grenlandczycy - 5,8 proc., Islandczycy - 0,4 proc., Norwegowie - 0,2 proc. oraz Polacy - 0,2 proc.

Gospodarka Wysp Owczych

Ze względu na niewielką powierzchnię wysp oraz górski, powulkaniczny teren na Wyspach Owczych nie znajdziemy żadnego przemysłu. Wbrew pozorom jeszcze w latach 50. na wyspach archipelagu wiele domów nie miało prądu i w ogóle mieszkańcy żyli w dość prymitywnych warunkach. Lekkie zacofanie tych terenów było powodem kryzysu w latach 70. i 80. XX w.

Oczywiście ze względu na swoje morskie położenie gospodarka opiera się na rybołówstwie. Od lat 90., po kryzysie, władze w Thorshavn bardzo poważnie podchodzą do najważniejszej branży. Rozpoczęto hodowlę łososi i pstrągów w wodach fiordów, zaś głównym ośrodkiem tradycyjnego rybołówstwa pozostało miasto Klaksvík.

Klaksvik, fot. T. H. Jensen / Pixabay

Na rybołówstwo przypada aż 96 proc. farerskiego eksportu. Innymi ważnymi gałęziami gospodarki są dziedziny także związane z morzem, takie jak żegluga, usługi portowe, obsługa floty rybackiej i przemysł stoczniowy. Zasadniczo całe życie mieszkańców wysp kręci się wokół ryb, morza i łodzi.

Pewnym problemem Wysp Owczych jest tradycja zwana Grindadráp, co oznacza rzeź grindwali. Grindwal to rodzaj ssaka z rodziny delfinowatych. Od 1000 lat na wyspach, głównie latem, odbywają się polowania na te zwierzęta i jest to elementem kultury mieszkańców wysp. Sprawa nie jest prosta, gdyż z jednej strony Grindadráp wydaje się, z punktu widzenia postronnego widza, morderczą zabawą, z drugiej jest tradycją, dzięki której Farerowie mogli przeżyć, gdyż od zawsze rolnictwo na tych terenach było niezwykle trudne, a żyć jakoś trzeba. Czy tradycja ta jest warta kontynuowania? To muszą przegadać mieszkańcy wysp, którzy w coraz mniejszym stopniu chcą jeść mięso grindwali, a 58 proc. mieszkańców jest już przeciwna polowaniom.

Rolnictwo na Wyspach Owczych

Niestety rolnictwo nie ma dużego znaczenia w gospodarce wysp. Z pewnością jakąś rolę odgrywa hodowla zwierząt, głównie bydła i owiec.

Drób na Wyspach Owczych, fot. Eszter Miller / Pixabay

Zgodnie z nazwą wysp na tym terenie żyje sporo owiec. Jest ich nawet więcej niż ludzi. Według statystyk populacja tych zwierząt utrzymywana jest na stałym poziomie 75–78 tys. sztuk. Niektóre zasady hodowli owiec na Wyspach Owczych określa prawo ustanowione jeszcze w XIII w. Wówczas powstał tzw. List Owczy. Dzięki tradycyjnemu podejściu do hodowli owiec, zwierzęta pasą się swobodnie przez cały rok, żyją bezstresowo. Warto wspomnieć, że są to farerskie odmiany tych zwierząt - pochodząca z wysp wełna ma unikalne walory, zaś mięso posiada unikalny smak. Owce farerskie to jedyna rasa owiec dozwolona na wyspach - są one mocne, małe, mają krótkie ogony i są bardzo podobne do pierwszych owiec sprowadzonych do Europy.

Na wyspach istnieją także niewielkie hodowle bydła. Stąd na miejscu są obecne maszyny zielonkowe, które obsługują łąki, zbierają trawę na paszę dla krów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcja mleka wzrosła o 10 proc.. Jednak liczba gospodarstw hodujących bydło mleczne zmniejszyła się z 28 gospodarstw w 2012 r. do 16 w 2021 r. W tym samym okresie nieznacznie wzrosła również produkcja wołowiny.

W 2012 r. Wyspy Owcze wyprodukowały 6,8 mln litrów mleka od 1138 krów. Dla porównania w 2021 r. od 1147 krów wyprodukowano 7,5 mln litrów.

Przemysł mięsny związany z bydłem i owcami jest na Wyspach Owczych dość osobliwy. Na wyspach nie ma komercyjnej rzeźni, więc zbiory odbywają się w samych gospodarstwach. Rodziny kupują tusze lub kawałki mięsa od sąsiadów lub szukają mięsa na Facebooku. Nawet supermarkety i restauracje kupują mięso prosto z farmy.

Uprawa ziemi na Wyspach Owczych

Oczywiście kłamstwem byłoby napisanie, że Farerowie nie uprawiają ziemi. Na Wyspach Owczych znajduje się 30 km² gruntów uprawnych, co stanowi 2 proc. całkowitego terytorium kraju. W efekcie są to małe poletka, uprawiane w sposób dość tradycyjny. Choć oczywiście nie zawsze - na wyspie są większe gospodarstwa, głównie hodowlane, które mają nowy sprzęt, roboty udojowe i inne urządzenia. Wszystko dlatego, że na 18 bezdrzewnych wyspach brakuje rąk do tak ciężkiej i mało opłacalnej pracy. Najczęściej w rolnictwie pomagają młodzi goście z zagranicy szukający przygód w najbardziej dzikim kraju Europy.

Krowa wyżynna na Wyspach Owczych, fot. klauskaleidos / Pixabay

Na małą skalę na Wyspach Owczych sadzi się ziemniaki. W 2017 r. zebrano 1494 ton ze 105 ha.

Obecne w uprawach są także buraki, kapusta, rzepa. Ale należy podkreślić, że te uprawy to bardziej hobby mieszkańców uprawiane na własne potrzeby niż rzeczywista produkcja rolna.

Z ciekawszych rzeczy, aby poprawić żyzność lichej ziemi, wyspiarze od wieków stosują nawóz w postaci spalonych wodorostów.

Niestety to nie wystarcza do wyżywienia ludności farerskiej i większość płodów rolnych oraz artykułów spożywczych jest importowana, a rolnictwo nie przynosi znaczącego wkładu do PKB.

Ropa naftowa poprawi życie na wyspach?

Jakiś czas temu na dnie oceanu, na południowy wschód od wysp, odnaleziono złoża ropy naftowej. Koncerny petrochemiczne już zajęły się badaniem możliwości eksploatacji złóż.

Czy to pomoże Wyspom Owczym stać się lokalnym potentatem finansowym? Z punktu widzenia turysty lubiącego klimatyczne, wręcz dziewicze tereny z daleka od największych światowych koncernów, lepiej aby zostawić wyspy w naturalnym stanie.