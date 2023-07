Zobacz galerię

Zanim w kolejnych odcinkach tego teksańskiego pamiętnika będę skupiać się na poszczególnych zagadnieniach agrotechnicznych (i nie tylko), przedstawię krótko gospodarstwo, do którego trafiłam w Teksasie. Zapraszam na farmę Scotta i Kacy Frazierów!

Trafiłam do gospodarstwa rodziny Frazierów, położonego w hrabstwie Nueces w południowo-wschodniej części Teksasu

W tych okolicach dominują gliniaste gleby o wysokim odczynie, sięgającym nawet pH 8

Średnia roczna suma opadów w hrabstwie Nueces wynosi ok. 810 mm

Uprawy w okolicach Corpus Christi nie są nawadniane ze względu na złą jakość wody

Gospodarstwo rodziny Frazierów to ok. 2000 ha w 20 kawałkach i 60 sztuk bydła mięsnego

Gospodarstwo nad Zatoką Meksykańską

Czy jakiekolwiek gospodarstwo rolne można uznać za reprezentatywne dla tak ogromnego (o powierzchni mniej więcej takiej, jak dwie Polski) i zróżnicowanego (pod względem m.in. warunków klimatycznych i glebowych) stanu, jakim jest Teksas? Prawodopodobnie nie. W tej serii będę zatem przedstawiać pojedynczy przypadek farmy, która wydaje się typowa w południowo-wschodniej części Teksasu.

Gospodarstwo, w którym spędzam swoje kilka tygodni wymiany, zlokalizowane jest w okolicach miasta Corpus Christi (hrabstwo/powiat Nueces) i stosunkowo niedaleko, bo ok. trzy godziny drogi od Meksyku. Pracują w nim małżeństwo Scott i Kacy Frazier wraz z córką, zięciem i gromadką wnucząt.

W tych okolicach dominują gliniaste gleby, nazywane Victoria Clay. Dla polskich oczu ciekawy jest ich szarawy kolor. Tutejsze gleby w okresie bez opadów deszczu tworzą głębokie spękania, przypominające wręcz zapadliny, z kolei przy wyższym uwilgotnieniu znacznie "pęcznieją", co w drastycznych przypadkach doprowadza nawet do uszkodzeń fundamentów domów. Charakterystyczny jest ich wysoki odczyn, sięgający nawet pH 8, jednak zawartość materii organicznej w tych glebach nie jest wysoka, zbliżona raczej do wartości w Polsce. Średnia roczna suma opadów w hrabstwie Nueces wynosi ok. 810 mm.

Obszarnik czy teksański małorolny?

Frazierowie zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą. Areał upraw liczy 5000 akrów (ok. 2000 ha), zaś stado bydła ok. 60 zwierząt. Jak zaznaczył mój gospodarz, jest to wynik zbliżony do lokalnej średniej powierzchni farmy, choć jeszcze niedawno gospodarował na 12000 akrów (ok. 5000 ha) i posiadał 300 sztuk bydła. Obecna powierzchnia upraw, czyli ok. 2000 ha, jest rozdzielona na ok. 20 działek po ok. 100 ha każda, z których najdalsza jest oddalona od siedziby gospodarstwa o ok. 50 km.

Siłę pociągową stanowi pięć traktorów o mocy od 130 do 570 koni mechanicznych. Równie ważnym jak traktor - jeśli nie ważniejszym - w teksańskim gospodarstwie jest oczywiście pick-up. Tych, które wykorzystywane są stricte na farmie, są trzy - przewożą zwierzęta, narzędzia, transportują hedery, wielkie mobilne kompresory i mobilne stacje paliw. Oprócz nich są jeszcze pick-up'y i wielkie SUV-y "wyjściowe" na wyjazdy do miasta, zakupy czy wakacje i trudno zliczyć je wszystkie.

Park maszynowy pozwala na samodzielne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zabiegów agrotechnicznych, poświęcę mu jednak osobny materiał, w którym postaram się pokazać wszystkie maszyny uprawowe, siewniki, opryskiwacze, które pracują na farmie Frazierów. Gospodarze korzystają z usług jedynie w momencie zbioru bawełny; czasami zlecają usługowe opryskiwanie upraw z samolotu.

Bawełna i Brahmany

Na farmie Frazierów główne uprawy stanowią sorgo, kukurydza i bawełna, czasami także pszenica. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu miejsc w Teksasie, uprawy w okolicach Corpus Christi nie są nawadniane ze względu na wysokie zasolenie wód i wysoką zawartość boru.

W stadzie bydła dominuje rasa Brahman i jej krzyżówki (głównie Simbrah, również Brangus), która dobrze znosi teksańskie upały, przekraczające czasami nawet 40°C. Brahmany to rasa, która pozwala na uzyskanie znakomitej jakości mięsa wołowego, bardzo cenionego w Teksasie, ale również w innych stanach USA. Obecnie Frazierowie skupiają jednak swoją działalność na sprzedaży młodego bydła opasowego do dalszej hodowli.