Przez najbliższe cztery tygodnie będę miała okazję, by przekonać się, jak wygląda życie i rolnictwo w Teksasie. Czas rozpocząć spisywanie dziennika zza oceanu – lecz zanim udamy się na farmę, czas odwiedzić Houston i Austin!

Młodzi rolnicy za wielką wodą

Już od wielu lat Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Texas A&M University i TALL Program organizują programy wymiany dla młodych rolników po obu stronach Atlantyku. W tegorocznej edycji 11 uczestników z Polski udało się do Teksasu, by przez kilka tygodni gościć w amerykańskich gospodarstwach i obserwować życie i pracę na farmach. Po dwóch dniach zwiedzania dużych miast – Houston i Austin – polscy rolnicy udali się do gospodarstw rozsianych we wszystkich zakątkach stanu Teksas.

Polonia w krainie westernów

Przewodnikiem gości z Polski po Houston i Austin był niezawodny prof. Jim Mazurkiewicz z Texas A&M University. Grupa odwiedziła urokliwe miasteczko Chappel Hill, przypominające te z westernów – choć w unowocześnionym wydaniu. Lokalna Polonia wciąż kultywuje tradycje przodków, jak choćby poprzez organizowanie swego rodzaju dożynek.

Kowboje jak z obrazka

Podczas pierwszych dni w Teksasie nasza grupa miała okazję, by przekonać się, że wizerunek kowboja w Teksasie wciąż jest jeszcze żywy. W Houston udaliśmy się do Kapitolu Stanu Teksas, gdzie spotkaliśmy stanowego komisarza rolnictwa, Sida Millera z Partii Republikańskiej. W przeciwieństwie do Polski, w USA komisarze, będący odpowiednikami ministrów na skalę stanu, nie są powoływani przez rząd federalny, lecz wybierani w wyborach przez mieszkańców stanu. W republikańskim Teksasie Sid Miller rządzi już trzecią kadencję. Jego biurko zdobią zdjęcia z George W. Bushem i Donaldem Trumpem, brakuje zaś jakichkolwiek fotografii z obecnym prezydentem Joe Bidenem. Image polityka przywodzi na myśl stereotypowego Teksańczyka, kowboja, a gabinet pełen jest akcentów westernowych i indiańskich. Co ciekawe, stanowy departament ds. rolnictwa jest odpowiedzialny nie tylko za sprawy farmerów, lecz zajmuje się również żywieniem zbiorowym w szkołach i socjalnymi programami dostaw żywności dla osób starszych i chorych. Pełni również funkcję równoważną z polskimi Urzędami Miar.

Wśród innych atrakcji wymienić można wizytę w biurze szeryfa hrabstwa Grimes, Donalda G. Sowella, połączonym z budynkiem zakładu karnego. W gabinecie pełnym broni i odznak szeryf opowiadał m.in. o tym, jak ruch Black Lives Matter wpłynął na funkcjonowanie i postrzeganie policji w Stanach Zjednoczonych.

Inne atrakcje i pierwsze wrażenia

Grupa z Polski odwiedziła również kampus Texas A&M University, wybudowany z olbrzymim rozmachem i zajmujący powierzchnię ponad 900 hektarów. Na kampusie znajdziemy kilka różnych stadionów sportowych – mimo, że są to jedynie stadiony uniwersyteckie, są w stanie pomieścić więcej widzów, niż Stadion Narodowy w Warszawie – stadniny koni, czy muzeum i biblioteki im. George’a H.W. Busha. Co więcej, 41. prezydent USA, jego żona Barbara oraz córka Robin zostali pochowani na terenie parku w obrębie kampusu.

Co w Teksasie mnie zaskoczyło? Cóż – w teorii wiedziałam, że stan ten słynie z wysokich temperatur, jednak w praktyce chyba nie da dobrze przygotować się na upały przekraczające 40°C. Zaś jeśli o mieszkańców Teksasu chodzi, wrażenie zrobiła na mnie ich pracowitość. Teksańczycy, których do tej pory spotkałam, cały czas – od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych – stale są czymś zajęci i niewiele odpoczywają. To ogromni patrioci – choć nie tyle na skalę kraju, co stanu. Są dumni ze swojego pochodzenia, kochają Teksas i jego kulturę, chętnie podkreślają mocne strony Teksasu, zaś słabych zdają się nie zauważać lub głęboko wierzyć w to, że prędzej czy później wszelkie problemy znajdą swoje rozwiązanie. Kolejną cechą, jaka wydała mi się znamienna, jest skłonność do poszukiwania szeroko pojętych "okazji" i znajomości tam, gdzie tylko to możliwe. Nawiązywaniu relacji i pozyskiwaniu kontaktów służy wszystko - od spotkań na meczach bejsbola, przez naukę na uniwersytecie, po wystawy bydła dla młodzieży. Powszechne jest przekonanie, że dzięki dobrym relacjom w społeczności, podejmowaniu licznych aktywności i przedsiębiorczości słynny "amerykański sen" jest dostępny dla każdego.