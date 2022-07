Sorgo, wysiane w ściernisko po pszenicy, wymaga pilnego odchwaszczenia przedwschodowego. Czym zostało opryskane i dlaczego substancje te mają zostać wkrótce wycofane?

Z powodu braku odpowiedniej ilości opadów deszczu farmerzy w Teksasie zmuszeni są ograniczać uprawę gleby do minimum, dlatego sieją zwykle bezpośrednio w mulcz.

Do oprysku herbicydowego wykorzystano atrazynę i parakwat - substancje od dawna zakazane w Unii Europejskiej.

W Stanach trwa obecnie burzliwa dyskusja na temat wycofania najbardziej toksycznych substancji czynnych wykorzystywanych do oprysków w rolnictwie.

Pod koniec czerwca na północy Teksasu farmerzy zajęci byli koszeniem pszenicy. Z uwagi na fakt, że nie jest to wiodąca uprawa w tej części USA, żniwa zbożowe odbyły się sprawnie i niepostrzeżenie. Szybki termin zbioru tej uprawy daje możliwość wysiania kolejnej rośliny, na przykład sorgo.

Nie ma wody? Siew tylko metodą strip-till

Z powodu braku wody większość upraw w Teksasie wysiewana jest metodą strip-till. Nawet zwykła uprawa ścierniska talerzówką lub innym agregatem uprawowym przyczynia się do nadmiernego parowania wilgoci z gleby, którą następnie trzeba uzupełnić przez nawadnianie, a to z kolei kosztuje.

Nie inaczej było z wysianiem sorgo. Farmer, u którego pryskałam wraz z Nickiem sorgo przeciwko chwastom, zdecydował się na siew bezpośredni prosto w ściernisko, zebrawszy wcześniej słomę, która w tym klimacie stanowi jedynie źródło chorób grzybowych i pobiera zbyt dużo wody, by ulec rozkładowi.

Atrazyna i parakwat na masową skalę

Jak już wspomniałam we wcześniejszych relacjach, mój gospodarz, poza handlem nawozami i środkami ochrony roślin, zajmuje się także usługowym wykonywaniem oprysków. Używa w tym celu samojezdnego opryskiwacza maki John Deere R4030 o szerokości belki 36m. Za swoją pracę inkasuje 15$ za ha, co według mnie jest bardzo niewygórowaną ceną.

Substancje, jakich użyto do przedwschodowego odchwaszczania sorgo to atrazyna i parakwat. Pierwsza została wycofana z użycia w Unii Europejskiej z początkiem 2005 roku z powodu przekroczenia jej stężenia w wodach gruntowych. Kilka państw członkowskich zdecydowało się na zakazanie użycia atrazyny znacznie wcześniej. Badania naukowe potwierdzają, iż wystąpienie tej substancji w wodach gruntowych przyczynia się do zmniejszenia liczby narodzin osobników płci męskiej u płazów, z kolei u żab powoduje wzrost liczby narodzin obojnaków. Wiele chwastów występujących w USA zdążyło się uodpornić na atrazynę.

Parakwat jest powszechnie używaną substancją w celu odchwaszczania upraw w Stanach Zjednoczonych. Działa nieselektywnie, jest odporny na deszcz, rośliny wchłaniają go w ciągu kilku minut. Został zakazany do użycia w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku. Według tego, co powiedział mi Nick, parakwat przyczynia się także do wystąpienia choroby Parkinsona na starość przez użytkowników.

Z powodów wyżej wymienionych za oceanem toczy się szeroka dyskusja na temat wycofania atrazyny i parakwatu. W dużej mierze zależy to od prawa stanowego w związku z czym wątpię, by w miały być one w Teksasie wkrótce wycofane.