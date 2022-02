Gospodarcze reperkusje konfliktu Rosja – Ukraina

Rosnące napięcie między Rosją a Ukrainą i podpisanie przez Putina dekretu o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” – Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy – uderzyły w światowe giełdy. Ceny ropy m.in. w Nowym Jorku poszybowały w górę, co z kolei napędzi dalszy wzrost cen zbóż i nasion oleistych.

Kupujący na Bliskim Wschodzie i w Afryce stoją w obliczu ryzyka zakłóceń w dostawach spowodowanych konfliktem Rosja – Ukraina. Oba kraje odpowiadają za prawie 30 proc. światowego eksportu pszenicy, 19 proc. światowych dostaw kukurydzy i 80 proc. światowego eksportu oleju słonecznikowego. Inwestorzy obawiają się, że jakiekolwiek zaangażowanie militarne może wpłynąć na rynek i spowodować, że nabywcy będą szukali innych źródeł dostaw. Już teraz statki unikają wód Morza Czarnego z powodu wysokiego ryzyka wojennego i obaw związanych z opóźnieniami w załadunku. Ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy spadały w ubiegłym tygodniu po raz szósty z rzędu – podaje agencja Reuters.

Kontrakty terminowe na pszenicę w Chicago skoczyły we wtorek o ponad 2 proc. Kukurydza osiągnęła siedmiomiesięczny szczyt, również soja zyskała na wartości. Wszystkie trzy kluczowe składniki żywności i pasz wzrosły o około 40 proc. wobec najniższych poziomów z 2021 r.

Światowe ceny żywności utrzymują się już w pobliżu 10-letnich szczytów, do czego przyczynia się duży popyt na pszenicę i produkty mleczne - podała pod koniec ubiegłego roku agencja ONZ ds. żywności. Dodatkowym czynnikiem kształtującym trendy rynkowe jest wzrost cen ropy naftowej. We wtorek, 22 lutego, na giełdzie w Nowym Jorku baryłka kosztowała 94,40 $, notując wzrost o 3,66 proc., w Londynie zaś w dostawach na kwiecień jest wyceniana po 97,36 $ (wzrost o 2,07 proc.). Według ekspertów to jeszcze nie koniec zawirowań, które z pewnością potrwają przez najbliższych kilka miesięcy. Dodatkowo dostawy rosyjskiej ropy mogą zostać objęte sankcjami, w związku z czym wiele rafinerii, zwłaszcza w Europie, już dziś unika dostaw rosyjskiego surowca. Oprócz tego prezydent USA Joe Biden podpisał w poniedziałek rozporządzenie nakładające sankcje i zakazujące handlu i inwestycji z samozwańczymi "republikami ludowymi" w Donbasie i Ługańsku. Biały Dom zapowiedział wcześniej, że wprowadzone rozporządzeniem obostrzenia nie wyczerpią odpowiedzi USA na uznanie przez Rosję niepodległości tzw. republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej. Kolejne kroki zostaną podjęte we wtorek w porozumieniu z sojusznikami – podaje PAP.