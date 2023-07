Ile przeciętny teksański farmer musi wydać na nawozy, nasiona czy paliwo? Ile zarobi na sprzedaży swoich płodów rolnych czy mleka? Zapytałam mojego gospodarza o średnie ceny w rolnictwie w USA.

Ziemię w Teksasie można kupić jako "powierzchnię" lub "powierzchnię ze złożami"

Istnieją dwie formy zapłaty czynszu dzierżawnego

Pracownik w gospodarstwie rolnym zarabia od 10 do 60$/h

Sprawdzamy stawki za sprzedaż płodów rolnych, żywca wołowego i mleka

Na wstępie należy zaznaczyć, że podane niżej ceny są orientacyjnymi i oparte są na przykładzie jednego gospodarstwa. Takie studium przypadku nie mówi o sytuacji w całych Stanach Zjednoczonych, ani nawet w całym Teksasie, ale wydaje się ciekawym punktem odniesienia do rozważań o wydatkach i zarobków przeciętnego rolnika polskiego i amerykańskiego.

Ceny wybranych środków produkcji w rolnictwie w USA

Podane niżej ceny bazują na informacjach od rolnika z okolic miasta Corpus Christi w stanie Teksas w USA. Stawki dotyczą zwykle okresu czerwiec-lipiec 2023 r.

paliwo rolnicze-hurt: 2,65$/galon, czyli w przeliczeniu ok. 2,85 zł/l

paliwo-detal: 3,25$/galon, czyli w przeliczeniu ok. 3,47 zł/l

herbicyd z glifosatem (stężenie 41 proc. w formie soli izopropyloaminowej): 99,99$/2,5 gal (9,46 l), czyli w przeliczeniu ok. 42,7 zł/l

nawóz wieloskładnikowy – 25-5-0-3S: 528$/t, czyli ok. 2100 zł/t (cena ze stycznia 2023 r.)

materiał siewny kukurydzy: ok. 260$/j.s. 80 tys. nasion, czyli ok. 1000 zł/j.s.

Mój gospodarz, farmer Scott Frazier, zaznacza, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ceny maszyn rolniczych osiągają zawrotne wartości. Sam zakupił dwa lata temu agregat Degelman Pro-Till 30 o szerokości 9 m za ok. 110 tys. dolarów. Dziś cena tej samej maszyny zaczyna się od ok. 160 tys. dolarów w zależności od wyposażenia. Ciągnik Versatile 570DT o mocy 570 KM kosztował Fraziera ponad rok temu ok. 500 tys. dolarów. Dziś dokładnie ten sam model nie jest już dostępny w sprzedaży, natomiast zbliżony DT580 kosztuje ponad 700 tys. dolarów.

W tych okolicach wynagrodzenie pracowników w rolnictwie zaczyna się od 10$/h dla osoby zatrudnionej do prostych prac fizycznych. Lepiej wykwalifikowani, doświadczeni operatorzy sprzętu i agronomowie mogą liczyć na zarobki rzędu 36$/h do nawet 60$/h. Warto w tym miejscu dodać, że cena przeciętnego obiadu w teksańskim „barze mlecznym” to ok. 10$.

Ceny zakupu ziemi w USA

Podobnie jak w całym Teksasie, w hrabstwie Nueces ceny gruntów rolnych mieszczą się w bardzo szerokim zakresie w zależności od ich wartości i położenia. Droższe są grunty położone bliżej miasta, z większym potencjałem na inwestycje w perspektywie następnych dziesięciu lat. Dodatkowo im bardziej na wschód, tym droższa ziemia, bowiem panują tam bardziej stabilne warunki do wzrostu i rozwoju roślin w sezonie wegetacyjnym. Zakup ziemi w dobrej lokalizacji to wydatek rzędu ok. 10 tys. $/akr, czyli ok. 100 tys. zł/ha. Grunty położone dalej od miasta, które przez następne lata pozostaną jedynie w rolniczym użytkowaniu, „chodzą” po 3-5 tys. $/akr, czyli ok. 30-50 tys. zł/ha.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Teksasie każdy może nabyć ziemię – niezależnie od narodowości, wykształcenia czy swoich planów na wykorzystanie gruntu. Ta wolność przysparza Teksańczykom pewnych zmartwień, o czym jednak więcej pisałam w tym odcinku pamiętnika:

Kolejną kwestią wartą opisania jest nietypowy sposób nabywania działek w Teksasie. Ponieważ w tym stanie zlokalizowane są liczne złoża ropy i gazu, ziemia sprzedawana jest jako „surface” lub „surface with mineral rights”, co oznacza, że rolnik może nabyć jedynie „warstwę uprawną” lub rolę wraz z prawami do złóż znajdujących się w głębszych warstwach, co również wpływa na cenę – na ten temat więcej napiszę jednak w osobnym odcinku.

Ceny dzierżawy ziemi w USA

W Teksasie funkcjonują dwie formy zapłaty czynszu dzierżawnego. Pierwsza – to po prostu zapłata pieniężna. Podobnie jak w przypadku zakupu ziemi, koszty dzierżawy ziemi zależą od jej lokalizacji i potencjału. W hrabstwie Nueces stawka to zwykle 80-100 $/akr, co daje ok. 800-1000 zł/ha. Gorsze ziemie są wydzierżawiane za 45-65 $/akr (450-650 zł/ha).

Drugą formą uregulowania należności za dzierżawę ziemi jest oddanie właścicielowi odpowiedniej części zebranych płodów rolnych, zgodnie z uzgodnieniami w umowie. Zwykle czynsz „w naturze” wynosi 25 proc. zebranej z danej działki bawełny i 33 proc. zebranego sorgo lub kukurydzy.

Ile zarabia rolnik w Teksasie?

Ceny-produkcja roślinna:

kukurydza-ziarno suche (15 proc. wilgotności): na około tydzień przed żniwami – ok. 6$/buszel, czyli ok. 950 zł/t; krótko po rozpoczęciu żniw i opublikowaniu przez USDA raportu o wysokiej powierzchni uprawy kukurydzy w 2023 r. cena spadła do ok. 5-5,5 $/buszel. Średnie plony ziarna kukurydzy w hrabstwie Nueces (wilg. 15%) wahają się w zakresie 80-140 buszli/akr, czyli 5-9 t/ha.

sorgo: ceny na podobnym poziomie, jak w przypadku kukurydzy

bawełna: ok. 80-85 centów/funt, czyli ok. 7,5 zł/kg – dla skali należy dodać, że w hrabstwie Nueces zbiera się zwykle 1,5-2 bali bawełny o wadze 480 funtów (218 kg) z akra, czyli ok. 1 t/ha

Mój gospodarz, Scott Frazier, określił tegoroczną cenę bawełny jako „koszmarną”. W zeszłym roku za funt bawełny otrzymywał 1,3$.

Ceny-produkcja zwierzęca: