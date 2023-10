Meksyk chce wprowadzić embargo na kukurydzę GMO ze USA

Meksyk każdego roku importuje kukurydzę o wartości około 5 miliardów dolarów ze Stanów Zjednoczonych, fot. Shutterstock

Meksyk zaplanował wycofanie genetycznie modyfikowanej kukurydzy, a także glifosatu do lutego 2024 roku. Oznacza to koniec eksportu tych produktów z USA, ponieważ ok. 90 procent amerykańskiej kukurydzy jest modyfikowana genetycznie. Administracja Bidena oświadczyła, że będzie chciała prawnie podważyć meksykańskie embargo, powołując się na zapisy umowy o wolnym handlu między tymi krajami.

Meksyk jest ważnym, drugim po Chinach, rynkiem zbytu dla amerykańskiej kukurydzy GMO, ale kraj ten zapowiedział, że od przyszłego roku wprowadzi zakaz eksportu kukurydzy modyfikowanej genetycznie uzasadniając to ochroną rodzimej produkcji i gatunków kukurydzy, a także zachowaniem suwerenności żywnościowej. Na odpowiedź strony amerykańskiej nie trzeba było długo czekać, ponieważ to embargo mocno uderzyłoby w amerykańską gospodarkę i rolnictwo hojnie subsydiowane z budżetu państwa, a straty szły by w miliony dolarów. W związku z tym przedstawicielka Stanów Zjednoczonych do spraw Handlu Katherine Tai zapowiedziała, że w ramach umowy USA-Meksyk-Kanada (USMCA) powołana zostanie komisja ds. rozstrzygania sporów. Formalna prośba o arbitraż w tej sprawie została skierowana po tym, gdy wcześniejsze konsultacje meksykańsko-amerykańskie nie przyniosły rezultatów. Czytaj więcej Meksyk wycofuje zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę i glifosat Meksyk póki co planuje ograniczenie stosowania kukurydzy GMO, między innymi w tortillach i innych tego typu wyrobach. Do wypiekania tortilli, jednego z podstawowych produktów kuchni meksykańskiej używa się białej kukurydzy i w tym zakresie Meksyk jest samowystarczalny. Natomiast w przyszłości rząd tego kraju chce zakazać również stosowania kukurydzy GMO we wszystkich produktach spożywczych i paszowych, choć pierwotnie mowa była wyłącznie o paszach i użytku przemysłowym (przy wytwarzaniu kosmetyków, tekstyliów i papieru). Meksyk każdego roku importuje kukurydzę o wartości około 5 miliardów dolarów ze Stanów Zjednoczonych, w większości jest to żółte ziarno GMO przeznaczone na paszę dla zwierząt. USA odwołują się od decyzji Meksyku Amerykańska administracja, powołując się na umowę o wolnym handlu USMCA, zaznaczyła, że strony tego porozumienia, podpisanego w 2020 r., zobowiązały się do oparcia swoich regulacji na badaniach naukowych, a meksykański zakaz importu genetycznie modyfikowanej kukurydzy nie jest zgodny z tym założeniem, bowiem, jak podkreśla strona amerykańska, nie ma badań naukowych potwierdzających szkodliwość odmian GMO. Tymczasem, jak podaje Reuters, według prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora i innych państwowych urzędników Meksyk zaprosił USA do współpracy w zakresie badań naukowych nad wpływem kukurydzy GMO na zdrowie, ale USA odmówiły. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła genetycznie modyfikowaną kukurydzę, więc Waszyngton nie widzi potrzeby przeprowadzania szerzej zakrojonych badań, które mogłyby zająć lata - powiedziała Raquel Buenrostro Sánchez. Jak jednak podkreśla meksykańska ekonomistka, skoro rząd USA dba o zdrowie ludzi, to nie powinien mieć problemu z przeprowadzeniem dalszych badań nad konsekwencjami zdrowotnymi GMO. Tymczasem w świetle ostatnich doniesień o tym, że FDA zatwierdziła OxyContin, przyczyniając się do zaostrzenia kryzysu opioidowego w Ameryce, Meksyk może żywić uzasadnione obawy. Autorytet tejże instytucji został bowiem poważnie nadwyrężony. Czytaj więcej Monsanto kwestionuje zakaz stosowania glifosatu w Meksyku

