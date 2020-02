Młody rolniku chcesz wyjechać do Texasu?

Możesz. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wraz ze współorganizatorami i partnerami zaprasza młodych rolników do udziału w wyjeździe szkoleniowym do Texasu. Program trwa pięć tygodni.

Podczas takiego wyjazdu młody farmer może zaznajomić się z rolnictwem w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zobaczyć technologie produkcji rolnej, zdobyć wiedzę i doświadczenie które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie.

W ubiegłym roku relacje pt. Farmer w Texasie, z takiego wyjazdu prowadził dla nas, dziś już nasz redakcyjny kolega - Tomasz Kuchta. W USA był też Marcin Gryn, który pisze artykuły do bezpluga.pl.

Założeniem programu jest:

- pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej,

- zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii,

- udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym,

- poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzanie miejsc historycznych i zabytków.

Termin wyjazdu to 16 czerwca – 19 lipca 2020 r. Wymagany wiek uczestnika: 20-30 lat. Poza tym ukończona szkoła średnia lub studia wyższe o kierunku rolniczym. Co ważne co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego.

Dokumenty należy przesłać na adres k.boczek@cdr.gov.pl (formularz zgłoszeniowy w języku polskim i angielskim, klauzula informacyjna wynikająca z RODO, zobowiązanie o przyjęciu przez uczestnika Programu Wymiany). Katarzyna Boczek to też osoba do kontaktu (tel. 604477651).

14 lutego ruszają rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim.

Więcej informacji w poniższym dokumencie PDF.