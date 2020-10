Myśliwy zastrzelił rowerzystę

Do śmiertelnego postrzału przypadkowego turysty doszło w trakcie polowania w Finlandii.

30-letni mężczyzna jadący rowerem po górskim szlaku w fińskiej części Laponii, został śmiertelnie postrzelony przez myśliwego - poinformował Polsat News.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, w Parku Narodowym Urho Kekkonena przy granicy z Rosją. Myśliwy, który oddał feralny strzał, polował tam na ptaki. Postrzelony mężczyzna to 30-letni mieszkaniec Helsinek, który wybrał się na rowerowy rajd z grupą kolegów. Jechali wyznaczonym szlakiem.

Przyjaciele próbowali ratować postrzelonego rowerzystę i wezwali na miejsce służby ratownicze. Niestety, znajdowali się w trudno dostępnym terenie i

ratownicy nie zdążyli dotrzeć na czas.

Policja wykluczyła, by do postrzelenia doszło umyślnie - był to nieszczęśliwy wypadek. Trwa jednak dochodzenie w tej sprawie.