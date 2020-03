Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa u zwierząt domowych

Wczoraj władze Hongkongu potwierdziły dodatnie wyniki testów na zarażenie koronawirusem u psa. Czworonóg rasy szpic należy do zarażonego wirusem obywatela.

Według fachowców doszło do „niskiego poziomu” zakażenia koronawirusem u psa. Niemniej jednak jest to pierwszy potwierdzony przypadek przeniesienia koronawirusa z człowieka na zwierzę – poinformował Polsat News.

Jak uspokajają eksperci, testy na obecność koronawirusa dały u szpica wynik „lekko pozytywny”. Na wyniki badań wydzielin z pyska i nosa mogła wpłynąć obecność wirusa w najbliższym otoczeniu zwierzęcia.

Żadnych objawów choroby Covid-19 u zakażonego psa nie stwierdzono. Szpic przebywa jednak na kwarantannie, gdzie poddany ma być dalszym badaniom. Wróci do właściciela, gdy testy dadzą wynik negatywny.

Z komunikatu władz hongkońskich wynika, że wyniki testów skonsultowano się z ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz dwóch uniwersytetów. Wszyscy specjaliści zgodzili się, że pies ma infekcję i zaraził się od człowieka. W związku z tym przypadkiem Hongkong wprowadził dwutygodniową kwarantannę psów, kotów i innych ssaków domowych, które należały do osób zakażonych koronawirusem. Póki co na obserwacje trafił jeszcze jeden pies od innego pacjenta.

Władze Hongkongu apelują jednocześnie do obywateli, by w żadnym wypadku nie porzucali swoich zwierząt, bo nie ma żadnych dowodów na to, by zwierzęta domowe mogły zachorować na Covid-19, ani przenosić wirusa na ludzi.