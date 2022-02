Pijani zastawili wjazd rolnikowi – ładowarką wywiózł ich auto

Sąd uniewinnił angielskiego farmera, który usunął samochód blokujący mu wjazd do gospodarstwa przy użyciu ładowarki.

O zdarzeniu i wynikłym z niego procesie donosi brytyjska gazeta "The Guardian". Wszystko działo na terenie pewnego gospodarstwa w Teesdale w północno-wschodniej Anglii.

Dwóch młodych mężczyzn zjechało oplem corsa z przebitą oponą na prywatną gruntową drogę, stanowiącą dojazd do farmy. Tam zostawili auto, nie bacząc na sprzeciw właściciela ziemi. Rolnik wsiadł więc na ładowarkę i wywiózł ich samochód z powrotem na drogę. Niestety, auto przy tej operacji nieco ucierpiało.

Właściciel samochodu oskarżył farmera i zniszczenie mienia i stworzenie zagrożenie dla zdrowia i życia. 57-letni gospodarz zeznał przed sądem, że prosił kierowcę opla, aby odjechał, bo nie będzie mógł wyjechać maszyną w pole. Ten jednak wraz z kolegą naubliżał mu, groził i nie usłuchał. Rolnik stwierdził, że czuł się zagrożony, bo on był sam, a ich dwóch i w dodatku byli pijani.

Pasażer auta miał popchnąć gospodarza, gdy ten uprzejmie poprosił obcych o opuszczenie swojej ziemi. Ładowarki użył zaś do wypchnięcia zawalidrogi, bo przyjezdni mężczyźni oddalili się, a on miał pilne prace do wykonania.

Sąd uznał racje rolnika i oddalił wszystkie zarzuty - donosi brytyjska gazeta. Duży wpływ na orzeczenie miały ponoć zeznania sąsiadów, którzy murem stanęli w obronie rolnika. - To ciężko pracujący człowiek, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy i nie wyrządził krzywdy. Wspaniale jest słyszeć, że sąd to docenił – skomentował jeden ze świadków.

Podobne zdarzenie miało miejsce niedawno w niemieckim Garmisch-Partenkirchen w Bawarii. Kierowca zostawił samochód przy wjeździe do pewnego gospodarstwa. Rolnik tam mieszkający zdenerwował się i wyjeżdżając ciągnikiem przepchnął samochód na drugą stronę drogi. Auto jednak przekoziołkowało i zatrzymało się na dachu. Sprawa trafiła do sądu, ale nie ma jeszcze wyroku.