Te kobiety zmieniają światowe podejście do rolnictwa

Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować – tego życzyły kobietom pasjonującym się rolnictwem uczestniczki spotkania „Kobiety w rolnictwie” BKT Trends.

Rolnictwo jest ścieżką biznesu z wielkimi perspektywami, ale też odpowiedzialnością. Kreatywność, elastyczność, wiedza – tego obecnie wymaga jego prowadzenie, w którym coraz częściej swoją siłę i zaradność demonstrują kobiety.

− Najważniejsze to nie poddawać się przy trudnościach. Rolnictwo, jak każdy inny biznes posiada pewne ryzyko i jest dla silnych ludzi, a kobiety z całą pewnością takie są. Jeśli chcesz robić coś interesującego i rozwijać swój potencjał i pokazać, że kobiety mają mnóstwo mocnych stron – rolnictwo jest dla ciebie – takie słowa do wszystkich kobiet chcących podjąć pracę w tej branży skierowała Svetla Garbeshkova dziennikarka, dyrektor generalny Agro TV Bulgaria. Svetla jest także członkiem jury Tractor of the Year – międzynarodowej nagrody dla najlepszego ciągnika na rynku europejskim.

Lucia Salmaso, dyrektor zarządzający BKT Europe, jest pionierką nowej generacji kobiet, tworzy dla nich obszary rozwoju, a jej działaniom przyświęca idea - nie ma takiej pracy w rolnictwie, która jest nieosiągalna dla kobiety.

Obecna edukacja pozwala rozwijać się w rolnictwie wszystkim. Dzisiejsze kobiety są inspiracją dla tych z przyszłości. fot. mat. prasowe.

− Kobiety w rolnictwie powinny mieć zaufanie do swojej wizji i ambicji. Porażka jest tak samo ważna jak sukces, i nie należy poddawać się barierom spotkanym na drodze – mówi Lucia.

Inne spojrzenie na kobiety w rolnictwie spośród zaproszonych gości miała Rekha Mehra. Podczas swojej pracy, jako ekonomistka i specjalista ds. płci. działała we wszystkich rozwijających się regionach, gdzie to nie kobieta wybiera rolnictwo jako zawód, lecz jest ono bardzo często jedynym sposobem na dogodniejsze życie. Rekha walczy o wzmacnianie pozycji ekonomicznej i społecznej kobiet poprzez poszerzanie świadomości społeczeństwa.

– Kobiety są licznie obecne w rolnictwie i istnieje wiele możliwości i strategii, aby się w nim rozwijały, a ich wkład w rozwój rolnictwa, to coś więcej, niż to co widać gołym okiem – mówi ekonomistka.

Audra jest współproducentką wykonawczą, reżyserką i gospodarzem trwającego właśnie filmu dokumentalnego Women’s Work: The Untold Story of America’s Female Farmers. fot. femalefarmerproject.org

Audra Mulkern, pisarka, fotografka i międzynarodowym mówczyni, jest również autorką „The Female Farmer Project” - projektu dokumentalnego, który w formie kroniki przedstawia rozwoju kobiet pracujących w rolnictwie na całym świecie. Projekt ten, zdobył międzynarodowe uznanie i był wystawiany w ONZ w Nowym Jorku, La Maison Rouge Gallery w Paryżu, TEDxManhattan 2015 oraz stałej wystawie w USDA w Waszyngtonie.

Audra obecnie zasiada w grupie roboczej Refresh Food and Tech reprezentującej kobiety w rolnictwie. fot. http://audramulkern.com/

Audra uznała za własną odpowiedzialność szerzenie wiedzy o kobietach w rolnictwie. Wierzy, że personalne przypadki rolniczek z jej bloga się do tego przycyznią.

Ze swojego doświadczenia, chciałaby przekazać wszystkim kobietom, aby dbały o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Znały własną wartość i taką energię wkładały w pracę i produkty.