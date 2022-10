Dane za trzy kwartały tego roku o produkcji rolnej w Chinach pokazują, że ten rok, mimo wielu kłopotów, będzie miał status rekordowy. Jak wynika z najnowszych danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS) od początku stycznia do końca września bieżącego roku wartość dodana chińskiego rolnictwa rok do roku wzrosła o 3,8%.

Od początku stycznia do końca września 2022 roku (dane za trzy kwartały) w Chinach systematycznie rosła produkcja wieprzowiny, wołowiny, baraniny i drobiu. Jak wynika z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego krajowa produkcja wieprzowiny, wołowiny, baraniny i drobiu, w omawianym okresie, łącznie wyniosła 67 mln 110 tys. ton, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost o 2 mln 830 tys. ton, czyli o 4,4% więcej. Dla poszczególnych kwartałów tempo wzrostu wyniosło odpowiednio: w I kwartale było więcej o 8,8%, w II kwartale było więcej o 1,6%, w III kwartale było więcej o 2,6%.

Najważniejszym, a wręcz strategicznym dla Chin rynkiem rolnym, jest hodowla świń oraz produkcja wieprzowiny. Według danych CPBS od stycznia do końca września bieżącego roku systematycznie zwiększał się ubój świń. W ciągu trzech kwartałów tego roku łącznie zostało ubitych 520 mln 300 tys. świń, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku było więcej o 5,8%.

W rozbiciu na kwartały dynamika w produkcji żywca wieprzowego wyglądała następująco: w I kwartale wzrosła o 14,1% r/r, w II kwartale wzrosła o 2,5%, a w III kwartale pozostała na niezmienionym poziomie.

Wzrost uboju miał przełożenie na wzrost produkcji wieprzowiny. W pierwszych trzech kwartałach tego roku w Państwie Środka wyprodukowano jej 41 mln 500 tys. ton, co w ujęciu rok do roku było więcej o 5,9%.

Na koniec trzeciego kwartału tego roku pogłowie świń w Chinach wyniosło 443 mln 940 tys. sztuk, co w porównaniu z ubiegłym rokiem było więcej o 1,4%. Z kolei pogłowie loch na koniec września tego roku wyniosło 43 mln 620 tys. sztuk. Wang Guirong, dyrektor Departamentu Wsi Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego w swoim komentarzu do tych danych stwierdził, że populacja loch „mieści się w rozsądnym zakresie”.

Również dobre dane są dla pozostałej produkcji zwierzęcej. Od stycznia do września tego roku w Chinach wyprodukowano 4 mln 850 tys. ton wołowiny, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku było więcej o 3,6%.

Z kolei baraniny, w tym roku w Chinach, wyprodukowano 3 mln 460 tys. ton, co w ujęciu rok do roku było więcej o 1,5%.

Mięsa drobiowego, w omawianym okresie, wyprodukowano 17 mln 300 tys. ton (+1,7% r/r), a jaj drobiowych wyprodukowano 24 mln 990 tys. ton (+2,7% r/r).

Również chińska branża mleczarska odniosła swój produkcyjny sukces. Od stycznia do września bieżącego roku wyprodukowano w Chinach 27 mln 90 tys. ton mleka, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegło roku było więcej o 7,7%.

Zbiory zbóż w Chinach

Produkcja w Chinach zbóż jarych i wczesnego ryżu w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wyniosła 175 mln 530 ton, co oznacza wzrost o 1 mln 550 tys. ton w stosunku do 2021 roku. W ujęciu procentowym jest to zmiana nieduża, bo zaledwie 0,9% w ujęciu do roku poprzedniego.

Dane o zbiorach zbóż w Chinach, podane przez Chińskie Państwowe Biuro Statystyczne, nie są pełne, bowiem trwają jeszcze zbiory. Niemniej eksperci szacują, że będą one, w stosunku do ubiegłorocznych, sumarycznie większe. Pełne dane będą znane na koniec tego roku.

Należy podkreślić, że w komentarzach do opublikowanych danych przez CPBS eksperci określają wyniki jako rekordowe. W swych opiniach podkreślają, że na większą wolumenowo produkcję wpływ miała przede wszystkim dobra pogoda i poprawa sposobu zarządzania produkcją rolną w Chinach.