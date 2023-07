UE gotowa na ustępstwa wobec Rosji, żeby utrzymać umowę zbożową

UE zależy na utrzymaniu eksportu ukraińskiego zboża drogą morską, fot. Shutterstock

Unia Europejska rozważa zniesienie niektórych sankcji wobec Rosji, by skłonić ją do respektowania i przedłużenia umowy zbożowej. Rosja zapowiada wycofanie się z porozumienia, którego ustalenia i tak od dłuższego czasu sabotuje. Ukraiński eksport zboża drogą morską "kuleje", tymczasem rolnicy w UE szykują się do żniw.

