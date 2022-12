Wystarczy zmodernizować hodowlę bydła, a ogromne połacie nieużywanych pastwisk przeznaczyć pod uprawę soi. To wystarczy, by uratować lasy Amazonii w Brazylii.

Uprawa soi na pastwiskach dla bydła może wyeliminować wylesianie Amazonii w Brazylii. Naukowcy uważają, że w kraju tym jest wystarczająco dużo niewykorzystanych pastwisk, które można przekształcić w pola uprawne, bez żadnej szkody dla obecnej skali produkcji wołowiny – donosi serwis mongabay.com.

Nowe badania wskazują, że pierwotną puszczę może uchronić – co zaskakujące – zintensyfikowanie i unowocześnienie produkcji rolnej.

Hodowla bydła w Brazylii odbywa się bowiem na wielką skalę, ale bardzo nieefektywnie. Wskaźnik obsady wynosi mniej, niż jedna sztuka bydła na hektar. Przy zastosowaniu sprawdzonych już praktyk można ją spokojnie zwiększyć do 2,5 szt/ha lub więcej, i to bez powiększania areału pastwisk, a wręcz przeciwnie.

Naukowcy twierdzą bowiem, że ranczerzy dysponują ogromnymi połaciami pastwisk, które są wcale lub bardzo mało używane. Można byłoby przeznaczyć je pod uprawę soi, zamiast wycinać kolejne akry lasów. Według przeprowadzonych symulacji, pozwoliłoby to na zwiększenie produkcji soi o ponad jedną trzecią bez dalszego wylesiania Amazonii.

Naukowcy ostrzegają jednocześnie, że jeśli Brazylia nie zmieni podejścia do rolnictwa, w ciągu najbliższych 15 lat zniknie 5,7 miliona hektarów lasów deszczowych.