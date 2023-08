Stany Zjednoczone potępiły ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę zbożową i oświadczyły, że współpracują z partnerami w celu znalezienia alternatywnej opcji zapewniającej eksport ukraińskiego zboża. Tymczasem z portu w Odessie wypłynął pierwszy towarowy statek pod banderą Hongkongu od 17 lipca, czyli od wygaśnięcia umowy zbożowej.

- Stany Zjednoczone (...) wzywają Rosję do natychmiastowego powrotu do Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej - powiedział na briefingu zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel, odnosząc się do faktu, że Rosja nie chciała przedłużyć umowy zbożowej, która wygasła 17 lipca.

Patel dodał, że Stany Zjednoczone starają się znaleźć inne sposoby, by nadal dostarczać zboże do miejsc, do których musi dotrzeć. Niestety, jak zaznacza Reuters, szczegółów i zaawansowania tych poszukiwań, zastępca rzecznika nie zdradził. Podkreślił przy tym, że Rosja zdaje się pozostawać głucha na wezwania do przywrócenia umowy zbożowej, a przy tym powtarza jak mantrę, że jest gotowa natychmiast powrócić do porozumienia, gdy zostaną spełnione, niemożliwe z punktu widzenia zachodnich sankcji, warunki.

Pierwszy od 17 lipca statek opuścił ukraiński port w Odessie

Moskwa ostrzegła także, że od 20 lipca będzie traktować statki jako potencjalnych przewoźników broni. Tymczasem 18 sierpnia statek towarowy Joseph Schulte pod banderą Hongkongu opuścił ukraiński port w Odessie i był to pierwszy kurs od czasu zakończenia umowy zbożowej. Statek pomimo rosyjskich gróźb płynie cieśniną Bosfor.

Statek towarowy Joseph Schulte pod banderą Hongkongu opuścił ukraiński port w Odessie, fot. PAP/EPA/ERDEM SAHIN

Rosyjskie ataki na infrastrukturę zbożowa

Od czasu nieprzedłużenia umowy zbożowej Rosja systematycznie atakuje ukraińską infrastrukturę zbożową i portową. Naloty uszkodziły w tym tygodniu m.in silosy i magazyny w Reni nad Dunajem, ważnym wojennym szlaku eksportu żywności.