Prognozy dla chińskiego rynku rolnego oraz rolno-spożywczego są dobre, a dla niektórych jego segmentów wręcz bardzo dobre.

Chiny z rok na rok poszerzają i pogłębiają swoje możliwości produkcyjne w zakresie rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, co przekłada się na większą produktywność oraz rentowność. Dzieje się tak, pomimo wojny na Ukrainie, globalnego kryzysu energetycznego oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw spowodowanych epidemią SARS-Cov-2. Jeśli na Chiny nie spadnie żadna katastrofa, to w 2023 roku, całe chińskie rolnictwo oraz produkcja żywności, odnotują wzrosty, pomimo słabnącego rozwoju kraju.

Ogólna perspektywa

Już obecnie w chińskich miastach mieszka więcej ludzi niż na wsi. Pomimo obowiązujących w Chinach ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2, postępuje urbanizacja. Ten proces dokonuje, nie tylko zamian w strukturze społecznej, ale także modyfikuje zachowania i nawyki konsumenckie w obszarze żywności.

Urbanizacja w Państwie Środka przyczyniła się do zmiany diety, co dobrze widać choćby po spadku popytu na tzw. piątą ćwiartkę czy podroby wołowe. To miasta w Chinach wyznaczają trendy i mody w konsumpcji żywności, które docierają w głąb kraju. Rosnące dochody Chińczyków (wzrost średnio rocznie o 8 procent w miastach oraz 9 procent na wsi i terenach wiejskich wokół miast) zmieniają model odżywiania.

W miastach widoczny jest trend konsumpcji żywności o lepszej wartości odżywczej, a także bardziej przetworzonej i wygodnie spakowanej. Rośnie popyt na droższą żywność, którą chińscy konsumenci postrzegają jako lepszą jakościowo, zwłaszcza jeśli jest ona importowana. Inaczej pisząc, w Chinach rosnące dochody są i będą kluczowym czynnikiem napędzającym popyt, nie tylko w przyszłym roku, ale w najbliższej dekadzie.

Problemem w rozwoju rolnictwa (uprawy zbóż, roślin, owoców i warzyw oraz hodowli zwierząt gospodarskich) oraz przetwórstwa rolno-spożywczego w Chinach są małe zasoby wody słodkiej. Degradujący skutek dla lokalnej produkcji przynoszą również lokalne susze. W przyszłym roku w tym obszarze na plus niewiele się zmieni.

Z drugiej strony, choć nie zwiększą się znacząco areały upraw roślin (głównie zbóż) lub pod zwierzęta gospodarskie, to wzrośnie wydajność, która z każdym kolejnym rokiem będzie się poprawiać. Jej wzrosty będą różne dla poszczególnych rynków i branż rolnych oraz rolno-spożywczych. Najbardziej obiecujące perspektywy są dla branży mleczarskiej oraz produkcji wołowiny.

Choć w Chinach od blisko dwóch lat nie wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), to nie oznacza, że zagrożenie tym wirusem zostało całkowicie wyeliminowane. Ponadto Państwo Środka, podobnie jak i inne kraje w regionie, są zagrożone grypą ptaków. W przyszłym roku ryzyko nie będzie mniejsze.

Dojrzewanie rynków rolnych

W 2023 roku chińskie rolnictwo wyjdzie z etapu przygotowawczego na poziom średniozaawansowanego rozwoju, który potrwa – według prognoz – do 2035 roku. W tym czasie uda się Chińczykom zmniejszyć luki produkcyjne w poszczególnych rynkach rolnych. Obecnie największa jest w branży mleczarskiej, gdzie poziom samowystarczalności wynosi 70 procent. Do 2035 roku powinna spaść do 80, a według bardziej optymistycznych prognoz, do 85 procent.

W przypadku wieprzowiny chiński rynek obecnie już jest samowystarczalny i w każdym kolejnym roku, jeśli nie wystąpią ogniska ASF, powinien zwiększać się wolumen produkcyjny, który około 2025-2028 roku powinien wygenerować nadwyżkę podażową o stałej zdolności eksportowej.

Produkcja drobiu w Chinach skorzystała na epidemii ASF w tym kraju. W przyszłym roku oraz w kolejnych latach ta branża wejdzie w etap przemiany jakościowej (jakość produkowanego surowca) oraz ilościowej (wolumen). Będzie to skutkiem wdrożenia na większą skalę krajowej genetyki (kurczak hybrydowy) oraz stosowania lepszych jakościowo pasz, jako wymóg bioasekuracji.

Największe szanse maja producenci wołowiny

Najlepsze perspektywy są dla branży wołowej. Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 przewiduje, że w Chinach do 2031 roku spożycie wołowiny na mieszkańca tego kraju wzrośnie o kolejne 10%. Ta prognoza jest zgodna z szacunkami chińskich ekspertów. Ważne jest nie tylko to, że zwiększy się wolumen, ale również to, że wzrost podaży nie wpłynie na znaczące obniżenie ceny. Będzie to efektem „zasypywania” chińskiego rynku wołowiną z gatunków ras mięsnych bydła. Inaczej pisząc większa ilość nie zaniży jakości.

W przypadku uprawy zbóż będzie zwiększać się wolumen, ale nie wskutek powiększenia areału, choć też, ale przede wszystkim w efekcie zwiększenia wydajności.

Bioasekuracja będzie fundamentem

Należy podkreślić, że chiński rząd nie widzi możliwości prowadzenia produkcji zwierzęcej bez przestrzegania zasad bioasekuracji. Afrykański pomór świń bardzo boleśnie doświadczył branżę wieprzową, a epidemia ASF miała wpływ w ogóle na całą chińską gospodarkę. Chiński rząd nie chce powtórki tego ciemnego okresu i dlatego wymaga wdrażania zasad bezpieczeństwa biologicznego wszędzie tam, gdzie inaczej się nie da.

Z uwagi na to, że wdrożenie i przestrzeganie zasad bioasekuracji jest kosztowne i skomplikowane, to produkcja zwierzęca będzie koncentrować się głównie w rękach dużych i bardzo dużych producentów. Ten proces już jest widoczny, a w kolejnych latach nabierze na sile.

Bioasekuracja będzie sprzyjać również konsolidacji firm na poszczególnych rynkach rolnych.

Interwencjonizm bez zmian

W przyszłym roku chiński rząd dalej będzie stosował mechanizm interwencji państwowej (skup lub sprzedaż). Jak pokazała praktyka za ostatnie trzy lata skupowanie lub sprzedaż danego produktu (głównie mrożona wieprzowina oraz mrożona wołowina) spełnia swoje cele w postaci utrzymywania ceny, rentowności oraz konsumpcji.

Skutki zmian

W przyszłym roku oraz w kolejnych latach wskutek modernizowania i rozwijania własnych rynków rolnych, produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) oraz wspierania krajowego przetwórstwa Chiny pogłębią swoją regionalną dominację. Jak to zostało napisane wyżej siłą napędową będzie postępująca urbanizacja.

Należy podkreślić, że podobne procesy będą zachodzić w innych krajach Azji Wschodniej i łącznie z Chinami region ten będzie tworzył ogromny i – co ważne – wzrostowy rynek konsumpcji produktów rolnych oraz rolno-spożywczych.