W Chinach warzywa droższe niż wieprzowina

Chinami zatrzęsła informacja nakazująca Chińczykom oraz lokalnym władzom robienie zapasów warzyw, bo nadciąga drożyzna, mająca być skutkiem niedoborów.

Nakaz gromadzenia warzyw

Kilogram szpinaku 30 juanów (18,60 zł), kilogram ogórków 20 juanów (12,40 zł) to średnie ceny detaliczne jakie za te produkty Chińczyk musiał zapłacić w ostatnim tygodniu października tego roku. W ubiegłym roku te warzywa, w tym samym okresie, kosztowały średnio 2-3 juany (1,24-1,86 zł). Tymczasem obecna średnia cena kilograma wieprzowiny to 22 juany (13,64 zł). Ceny innych warzyw również są wysokie. Chińczykom włos się jeży na głowie, wszak warzywa (oraz jaja) są głównymi składnikami ich pożywienia. Na drugim miejscu jest dopiero mięso.

W reakcji na wzrost cen warzyw, kilka dni temu, chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich wydało wytyczne w zakresie regulacji podaży warzyw oraz stabilizacji ich cen do czasu chińskiego nowego roku (tzw. Święta Wiosny). Ta decyzja przez rynek została przyjęta bez większego wrażenia, bo w przeszłości nie raz dla innych rynków rolnych (jak np. wieprzowina) były wydawane podobne regulacje.

Emocje na rynku podkręciło chińskie Ministerstwo Handlu (MOFCOM), które 1 listopada 2021 roku wydało wytyczne w zakresie utrzymywania dostaw i stabilizowania cen warzyw. Uwagę rynku przyciągnęło zalecenie, a dokładniej nakaz, dla Chińczyków by ci robili sami zapasy warzyw. Taki sam obowiązek o charakterze bezwzględnym, został nałożony na organy władzy lokalnej odpowiadające za bezpieczeństwo żywnościowe. Mają one gromadzić warzywa, kontrolować przepływ ich dostaw, i reagować z wyprzedzeniem na możliwość wystąpienia ich braków na lokalnych rynkach. Przy realizacji tego zadania mają współpracować z rolnikami oraz przedsiębiorcami rolnymi. Co ciekawe MOFCOM zapowiedział w razie wystąpienia sytuacji skrajnej (czyli deficytu warzyw na rynku), także uruchomienie zasobów warzyw z rezerw państwowych by uzupełnić zaopatrzenie na rynku. Ministerstwo Handlu nie podało, jakie warzywa zostaną udostępnione z zapasów państwa.



Przyczyny wzrostów cen

Wzrost cen jest tłumaczony jesiennymi powodziami wywołanymi ulewnymi deszczami, rosnącymi cenami paliw oraz epidemią SARS-Cov-2. Obfite opady deszczu podtopiły uprawy. Dla wyrównania powstałych niedoborów w jednym miejscu sprowadzono warzywa z innych prowincji, niekiedy oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Wysokie ceny benzyny wpłynęły na wzrost kosztów transportu, a to ostatecznie przełożyło się na finalną cenę warzyw. W efekcie w krótkim czasie uruchomiła się spirala cenowa prowadząca do kryzysu podażowego wyrażonego w niedoborze, któremu obecnie chiński rząd próbuje zapobiec.

Największy wzrost cen warzyw nastąpił w drugiej połowie października bieżącego roku. Indeks 200 cen koszyka warzyw (cai lanzi), który jest krajowym wskaźnikiem cen warzyw (indeksowane są w nim ceny takich warzyw, jak np.: szpinak, kapusta pekińska, czosnek, pomidory, ziemniaki, ogórki, papryka, bakłażany, kalafior, fasola, pieczarki, kiełki, grzyby, cebula i wiele innych), od 17 października wzrósł ze 120,42 punktów do 129,17 punktów na koniec miesiąca. 2 listopada osiągnął poziom 131,53 punktów. Średnia miesięczna indeksu to 122,96 punktów. Na całym rynku zaważył wzrost w drugiej połowie miesiąca.

Nie jest to jednak najwyższy odczyt jaki miał miejsce w ogóle. W lutym tego roku odnotowano poziom 143,94 punktów. Różnica w porównaniu z październikiem jest zasadnicza, bowiem wówczas ceny rosły przez dwa i pół miesiąca (od połowy grudnia do końca lutego) i miały wymiar sezonowy. Obecnie jednak szokuje nie tylko szybka dynamika wzrostu, ale także to, że na niektórych lokalnych rynkach zabrakło warzyw w ogóle.

W ocenie chińskich analityków rynku warzywnego w Chinach warzywa będą drogie co najmniej do wiosny przyszłego roku i należy się spodziewać problemów z dostawami.

Skutki dla polskiego rynku

Wzrosty cen warzyw w Chinach nie mają i nie będą miały znaczenia dla polskich rolników (ale także w całej UE) uprawiających warzywa, bowiem na kierunku do Państwa Środka nie są to produkty eksportowe jak mleko czy wieprzowina.