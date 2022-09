Zdrowa dieta roślinna to jedynie naturalne produkty nieprzetworzone, Foto: Pixabay/jean-marc-tze

Roślinne substytuty mięsa i nabiału to kombinacja składników i czynników, która nie ma nic wspólnego ze zdrową dietą – wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport na temat roślinnych substytutów mięsa i nabiału, w którym ostrzega, że mogą być one wysoce szkodliwe dla zdrowia.

Szkodliwa zamiana

Z przeprowadzonych przez organizację badań wynika, że silnie przetworzona żywność pochodzenia roślinnego ma dużą gęstość energetyczną, wysoką zawartość sodu, tłuszczów nasyconych i cukrów prostych. Niska jest w nich jednocześnie zawartość błonnika, witamin i ważnych dla organizmu człowieka minerałów. To – w opinii naukowców - niezdrowa kombinacja, która nie ma nic wspólnego z wartością odżywczą naturalnej żywności pochodzenia zwierzęcego, którą substytuty roślinne mają zastąpić.

Opinia ta dotyczy zarówno produktów „udających” przetworzone mięso, tj. kiełbaski wegetariańskie, nuggetsy i hamburgery, jak i substytutów mleka i produktów mlecznych, tj. mleko migdałowe i owsiane, roślinne sery i jogurty.

Autorzy raportu dla WHO zauważają, iż owszem - wysoko przetworzona żywność zawiera potrzebne organizmowi skrobia, cukry, tłuszcze i izolaty białka, ale są to produkty laboratoryjne, a nie składniki naturalnej żywności. Zamienniki mięsa i nabiału zawierają za to dodatki smakowe, barwniki, emulgatory i inne sztuczne składniki, które poprawiają ich wygląd i smak, oraz zapewniają trwałość. Wegańskie napoje, przekąski i słodycze cechują się zaś dużą zawartością cukru, która również ma niekorzystny wpływ na zdrowie.

Źle w badaniach przeprowadzonych w 2020 r. wypadły także wegańskie i wegetariańskie posiłki przygotowywane w gastronomii na wynos. Zawierały one nadmierny poziom soli.

Dieta - tak, ale naturalna

WHO zastrzega w raporcie, że nie jest jeszcze możliwa ocena skutków zdrowotnych, jakie niesie za sobą spożywanie wysoko przetworzonych roślinnych produktów laboratoryjnych. Postuluje dalsze badania w tym zakresie.

Zwolennikom diety roślinnej zaleca jednak spożywanie pełnowartościowej i nieprzetworzonej żywności roślinnej, jak: produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona.

Według opinii WHO, całkowite unikanie produktów pochodzenia zwierzęcego nie jest jednak konieczne do zachowania zdrowia człowieka. Lepiej jest ograniczyć spożycie czerwonego mięsa i drobiu, niż całkowicie wyeliminować produkty pochodzenia zwierzęcego z diety.