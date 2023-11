Kilka dni temu, 7 listopada, obywatele amerykańskiego stanu Teksas decydowali o konstytucyjnej ochronie praw rolników, hodowców, leśników i ogrodników i ich działalności. Aż 80 procent Teksańczyków było za wpisaniem do konstytucji większych praw dla rolników!

Farmerzy z Teksasu byli karani np. z tytułu miejskiego rozporządzenia, które mówi, że trawa nie może być wyższa, niż 30 cm. Jak zastosować to prawo na łąkach i pastwiskach?

Zgodnie z nowym prawem "The Right to Farm" rolnicy nie będą mogli być karani za wykonywanie swojej normalnej, codziennej pracy, o ile nie doprowadza ona do poważnego publicznego zagrożenia

Nowe prawo zdobyło poparcie we wszystkich hrabstwach Teksasu z wyjątkiem hrabstwa Travis, w którym mieści się jedno z największych miast - Austin

Farmerzy powiedzieli "dość"

Każdy z amerykańskich stanów posiada swoje przepisy dotyczące prawa rolników do wykonywania swojej działalności bez przeszkód. Większość tego typu zapisów powstawała w latach 80. XX wieku. Nie inaczej było w Teksasie, gdzie prawo w tym zakresie nie zostało zaktualizowane od 1981 roku. Czterdzieści lat później Teksańczycy uznali, że czas wprowadzić zmiany.

Potrzeba zmian wynikła z dynamicznie postępujących zmian w zagospodarowaniu ziemi w Teksasie. Stan ten stał się bardzo atrakcyjnym miejscem dla biznesmenów, m.in. dzięki przyjaznemu systemowi podatkowemu. W Teksasie rozrastają się biznesy, rozrastają się miasta, a każdego dnia napływa ok. 1000 nowych mieszkańców. Korporacje, miasta, nowi mieszkańcy - chcą i potrzebują ziemi. A dla rolników miejsca zrobiło się coraz mniej.

"Rozlewające się" aglomeracje miejskie na tereny tradycyjnie wiejskie i użytkowane rolniczo zaczęły doprowadzać do coraz bardziej nasilonych konflików między interesami farmerów i mieszkańców miast. Podobnie jak w Polsce, coraz częściej dochodziło do interwencji policji i spraw sądowych o hałas pracujących maszyn rolniczych, kurz z kombajnów czy nieprzyjemne zapachy odzwierzęce.

O tym, jak kuriozalny stał się ten konflik, świadczy przykład jednego z miejskich praw, mówiący, że trawa rosnąca na danej posesji nie może być wyższa, niż 12 cali (ok. 30 cm). W rezultacie rolnicy, utrzymujący pastwiska i łąki, byli karani za to, że trawy przekraczały ową wysokość.

W końcu teksańscy farmerzy powiedzieli "dość!".

The Right to Farm, czyli prawo do rolnictwa

W odpowiedzi teksańscy farmerzy ze wsparciem swojego departamentu ds. rolnictwa, senatorów i najważniejszych organizacji rolniczych wyszli z inicjatywą wpisania do konstytucji swojego stanu "The Right to Farm", czyli zapisu o prawie rolników, leśników, hodowców i ogrodników do swobodnego gospodarowania.

W dużym uproszczeniu "The Right to Farm" zakłada, że „na prawie” na terenach wiejskich jest ten, który był tam pierwszy – czyli rolnik. Zgodnie z nowym prawem rolnicy nie będą mogli być karani za wykonywanie swojej normalnej, codziennej pracy, o ile nie doprowadza ona do poważnego publicznego zagrożenia.

Na przykład - policja nie ukarze farmera za naturalne w hodowli odgłosy ryczącego bydła, ale ma prawo interweniować, jeżeli zgłoszone i udowodnione zostanie, że dany właściciel znęca się nad swoimi zwierzętami lub gdy krowy zniszczą ogrodzenie i wyjdą na drogę publiczną, stanowiąc zagrożenie dla ucestników ruchu.

Przeciwnicy tego zapisu to głównie organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt i ochroną środowiska, które twierdzą, że przyjęcie The Right to Farm utrudnią pociąganie do odpowiedzialności karnej osób i organizacji, które traktują zwierzęta w sposób niehumanitarny oraz doprowadzają do degradacji środowiska.

Farmer górą

Oprócz ogólnokrajowego dokumentu - Konstytucji Stanów Zjednoczonych - każdy stan ma swoją osobną konstytucję, o której kształcie decydują obywatele stanu. 7 listopada 2023 r. Teksańczycy głosowali, czy chcą rozluźnienia żelaznych przepisów miast i hrabst, nakładanych na farmerów.

Głosowanie przyniosło sukces farmerom. Aż 79,03 proc. głosujących (ponad 2 mln osób) było za wpisaniem zapisu o ochronie rolników do stanowej konstytucji. Na "nie" zagłosowało 20,97 proc. wyborców. Nowe prawo zdobyło poparcie we wszystkich hrabstwach Teksasu z wyjątkiem hrabstwa Travis, w którym mieści się jedno z największych miast w stanie Teksas - Austin.

Farmerzy generalnie cieszą się w Teksasie dużym szacunkiem i poparciem. Teksas jest drugim największym eksporterem żywności wśród wszystkich stanów w USA i rolnictwo to znacząca gałąź gospodarki tego stanu, która każdego roku wnosi ponad 159 miliardów dolarów do PKB stanu Teksas.