Wietnam przestaje eksportować ryż

Wietnam na razie wstrzymuje eksport ryżu, aby zapewnić dostawy żywności dla własnej ludności.

Niepokój budzi zarówno pandemia koronowirusa, jak i dotkliwa susza oraz wtargnięcie słonej wody do delty Mekongu na południu kraju. Rząd w Hanoi podjął tę decyzję późnym wtorkowym wieczorem.

Premier ostrzegł w oświadczeniu, że żywności może brakować. Podjął też decyzję o zakupie dodatkowych ilości ryżu. Wietnamskie organy celne poleciły od dziś władzom prowincji nie zezwalać na eksport ryżu.

W delcie Mekongu słona woda przeniknęła w tym roku do lokalnych rzek w większej ilości niż zwykle i zagraża dostawom słodkiej wody do produkcji rolnej. Dotyczy to w szczególności producentów ryżu. Według doniesień wietnamskich mediów, problem potęgują zmiany klimatu i budowa tam w Chinach w górze Mekongu.

Wietnam jest trzecim, co do wielkości eksporterem ryżu na świecie po Indiach i Tajlandii. W ubiegłym roku kraj wyeksportował około 6,37 mln ton ryżu o wartości odpowiadającej 2,6 mld euro.

W Wietnamie zgłoszono dotychczas 134 zachorowań wywołanych przez koronawirus.