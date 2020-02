Zakaz wjazdu na drogi dla ciągników w Wielkiej Brytanii

Poniższy artykuł o zbieraniu podpisów pod pewną petycją w Wielkiej Brytanii to nie żart na prima aprilis, który wymknął się nam spod kontroli. To się dzieje naprawdę.

Na jednym z portali służącym do zbierania podpisów pod różnymi petycjami pojawiła się jakiś czas temu możliwość oddania swego głosu na petycję zakazującą poruszania się ciągnikom rolniczym po drogach pomiędzy 6:45 rano a 20:00 wieczorem.

Autorzy twierdzą, że współczesne ciągniki rolnicze mogą poruszać się z prędkością 128 km/h (80 mph). Jednak rolnicy mają w nich specjalny przycisk, którego używają w godzinach szczytu. Jego użycie powoduje zwolnienie prędkości ciągnika do 37 km/h (23 mph). Pomysłodawcy petycji twierdzą, że rolnicy robią tak specjalnie, by powstawały na drogach korki, co sprawia im (rolnikom oczywiście) dużo radości i satysfakcji.

W opisie istnieje również informacja, że gospodarstwa powinno się zamknąć (wtedy nie będą potrzebne ciągniki), gdyż i tak cała żywność pochodzi z supermarketów.

Trzeba przyznać, że pomysł na petycję zakazującą ruchu ciągników jest co najmniej oryginalny...

