Rządowa odpowiedź na sytuację wywołaną nadmiernym importem zbóż z Ukrainy nie dość że spóźniona, to jest kompletnie chybiona. Potrzeba znacznie więcej działań zaradczych, by utrzymać opłacalność produkcji w naszym kraju – uważają świętokrzyscy rolnicy.

We wtorek o godz. 10 przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach rozpocząć się ma protest rolników, organizowany przez świętokrzyską „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Bezpośrednią przyczyną protestu są zapowiedzi ministra rolnictwa, dotyczące wsparcia producentów zbóż, w związku ze wzmożonym importem ziarna z Ukrainy. W opinii związkowców, pomoc ta zupełnie nie rozwiązuje problemu, a w swoich założeniach dyskryminuje znaczą część rolników.

Chybiona pomoc

Protestujący domagać się więc będą rozszerzenia wsparcia na producentów zboża paszowego, gryki i roślin strączkowych, bowiem oni w równym stopniu ponoszą straty, spowodowane importem tzw. pszenicy technicznej. To jednak nie jedyny postulat, jaki związkowcy chcą przekazać wojewodzie.

Rolnicy chcą obniżki cen nawozów

Kolejny to obniżka cen nawozów. Jak argumentują – ceny gazu spadły, a więc spadły koszty produkcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by spółki zeszły z ceny, mając na względzie potrzeby rolnictwa. Rolnicy domagać się będą także większych dopłat do paliwa rolniczego, bowiem horrendalne ceny diesla również stawiają pod znakiem zapytania dalszą produkcję roślinną.

Nieporozumieniem w odbiorze rolników okazały się również rządowe zapowiedzi preferencyjnych kredytów dla gospodarstw. Adresaci tych kredytów pytają zwyczajnie, gdzie owe preferencje i żądać zamierzają wyższego dofinansowania do kredytów.

Związkowcy chcą, by wojewoda przekazał ich postulaty na ręce premiera Mateusza Morawieckiego, bowiem w ministrze rolnictwa nie widzą już odpowiedniego partnera do rozmów.