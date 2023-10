Taka ciekawostka: 17 października obchodzimy w Polsce Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. W sektorze rolno-spożywczym ta forma sprzedaży realizowana jest m.in. w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2017 r.

Jak przedstawia się sytuacja obecna jeśli chodzi o liczbę podmiotów zajmujących się RHD i sprzedażą bezpośrednią? Wg danych resortu rolnictwa RHD pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi 18 420 podmiotów a pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej - 2 398 podmiotów.

Sprzedaż bezpośrednią pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą 15 873 podmioty.

Co to jest sprzedaż bezpośrednia?

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży.

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej:

tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu,

tusze i podroby pozyskane przez koło łowieckie,

produkty rybołówstwa,

żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu asperum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z gatunków rodziny Achatiniade,

mleko surowe,

siarę,

surową śmietaną,

jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych,

produkty pszczele nieprzetworzone.

Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona:

przez producenta konsumentowi końcowemu,

na terenie gospodarstwa producenta,

na targowiskach,

do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach sprzedaży bezpośredniej

Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.

W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów na terenie innego województwa niż tego, w którym odbyła się ich produkcja lub województwa ościennego konieczne jest poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia planowanej sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Co to jest Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)?

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach takiego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (w przypadku produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tzw. „żywności złożonej”) lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w przypadku produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do wymienionych organów urzędowej kontroli żywności.

RHD to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe.

W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom finalnym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce. Przy czym zbywanie żywności konsumentom finalnym może odbywać się bez ograniczeń ilościowych i obszarowych, natomiast zbywanie ww. zakładom może odbywać się w ramach określonych limitów oraz na ograniczonym obszarze, tj. w przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego – na terytorium całego kraju, natomiast w przypadku pozostałych rodzajów żywności na obszarze, który obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Podstawowym warunkiem prowadzenia RHD jest wymóg dotyczący składników żywności, tj. żywność musi zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Ponadto, istotne są limity, ponieważ sprzedaż do ww. zakładów powinna odbywać się z zachowaniem maksymalnych limitów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania oraz limitu przychodów ze sprzedaży do kwoty 100 000 zł (słownie sto tysięcy), o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w przypadku zbywania żywności pochodzącej z RHD konsumentowi finalnemu podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

Więcej informacji na temat RHD w załączonej na końcu tekstu broszurze.

Wsparcie dla „małego przetwórstwa”

Działalność przetwórcza rolników prowadzona na małą skalę, w tym także RHD była wspierana od akcesji Polski do Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014–2020.

Obecnie przeznaczono na nią wsparcie w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A 1.4.1. KPO.

Co warte podkreślenia, wkrótce rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach inwestycji A1.4.1 KPO, dot. wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez rolników i rybaków – tzw. „małe przetwórstwo”. Wnioski o refundację kosztów inwestycji objętych wsparciem ARiMR będzie przyjmowała od 2 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Dla przypomnienia, pierwszy nabór w tym obszarze ARiMR przeprowadziła w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r. Wsparcie dotyczyło przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i spożywczych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych (miejsca obsługi podróżnych na obszarze dróg, w celu skracania łańcuchów żywnościowych i wzmocnienia pozycji rolnika oraz zapewnienia dodatkowych dochodów).

Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która nakłada obowiązek na radę gminy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Rolnicy mogą tam sprzedawać produkty spożywcze wyprodukowane w swoich gospodarstwach oraz wyroby rękodzieła. Ponadto rolnicy w tych dniach są zwolnieni z opłaty targowej.

Takie rozwiązanie ma w założeniu sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji oraz przyczyniać się do zwiększenia dochodów rolników.