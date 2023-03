W niedzielę nad Polską utrzymywać się będą masy chłodnego i wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego. Jak powiedziała Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW-PIB, w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 3 stopni C.

Jak przekazała Agnieszka Prasek z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował niż z centrum nad Rosją. Podobna pogoda, z temperaturami nieco powyżej zera w dzień i mrozami w nocy, może utrzymać się przez pierwszą połowę tygodnia.

-W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od zera do 3 stopni C. W dolinach górskich prognozujemy od minus 2 st. C. do zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. W górach i na Wybrzeżu może w porywach osiągać prędkość do 65 km/h. W górach lokalnie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Prasek.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie duże, ze słabymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 st. C. w centrum, około minus 3 st. C. na południowym zachodzie, do około zera na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty na południu kraju, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.