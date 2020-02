System Magazynów Autoryzowanych – kto może zostać uczestnikiem?

Już w marcu br. na nowotworzonym Rynku Towarów Rolno-Spożywczych będzie możliwy obrót pszenicą. Warunkiem wprowadzenia zboża do obrotu na giełdzie będzie jego złożenie w Magazynie Autoryzowanym uczestniczącym w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Rynek Towarów Rolno – Spożywczych jest tworzony jest przez Towarową Giełdę Energii S.A. w ramach projektu „Platforma Żywnościowa“.

Status Magazynu Autoryzowanego nadaje danemu, chętnemu do współpracy magazynowi zbożowemu Zarząd TGE. Wejście do tego systemu jest uwarunkowane różnymi wymogami.

Giełda oferuje do wyboru dwie opcje uczestnictwa, jako:

* uczestnik SMA świadczący odpłatnie usługę przechowywania zbóż należących do innych podmiotów działających na RTRS, przy czym uczestnik taki zachowuje również prawo do oferowania na Giełdzie własnego towaru,

albo

* uczestnik SMA nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez TGE, wymagana pojemność przechowalnicza Magazynu Autoryzowanego to minimum 5 000 ton w przypadku uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania i minimum 500 ton w przypadku uczestnika SMA nieświadczącego takich usług.

Dopuszcza się wydzielenie w magazynie dysponującym większą pojemnością przechowalniczą części magazynowej o wyżej wymienionej powierzchni minimalnej z przeznaczeniem dla zbóż będących przedmiotem obrotu na giełdzie.

Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania zbóż powinien posiadać własne laboratorium do badań jakościowych ziarna, podobnie jak ten nieświadczący takiej usługi. W tym drugim przypadku jednak, przy braku własnego laboratorium dopuszcza się korzystanie z usług laboratorium zewnętrznego, dopuszczonego przez Giełdę do uczestnictwa w laboratoryjnych badaniach jakościowych zbóż na RTRS.

Pomieszczenia Magazynu Autoryzowanego powinny być starannie wyczyszczone, suche oraz wolne od szkodników magazynowych, a sposób ich wcześniejszego użycia nie powinien wywierać negatywnego wpływu na jakość zboża podczas kolejnego przechowywania. Muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed deszczem, przeciekaniem wody gruntowej, zmianami temperatury oraz dostępem gryzoni i ptaków. Powinny być dobrze oświetlone i poddawane okresowym zabiegom profilaktycznym oraz w razie potrzeby zabiegom dezynfekcyjnym, dezynsekcyjnym i deratyzacyjnym odpowiednimi do tego celu, dopuszczonymi do użytkowania środkami oraz zabezpieczone przed włamaniem oraz kradzieżą.

Magazyn Autoryzowany powinien zatrudniać odpowiednią liczbę pracowników o właściwych kwalifikacjach zawodowych do obsługi przyjmowania, przechowywania i wydawania zbóż oraz do przeprowadzania badań jakości ziarna w laboratorium magazynowym – w tym co najmniej jedną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy w rozumieniu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2178) w zakresie pobierania próbek zboża.

Jeśli chodzi o techniczne zdolności przyjęcia i wydania zboża, dla Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania przyjęto je na poziomie nie mniejszym niż 500 ton na dobę, a w drugim przypadku – minimum 250 ton na dobę. W obu przypadkach, Magazyn Autoryzowany powinien zapewniać obsługę co najmniej transportu samochodowego.

Wymagane jest też posiadanie przynajmniej jednej wagi najazdowej do ważenia przyjmowanego i wydawanego zboża o zdolności ważenia minimum 50 ton oraz sprawnych urządzeń do wietrzenia, przemieszczania i czyszczenia ziarna, a także kontroli prawidłowości przechowywania zboża (termometr wgłębny do stałej kontroli i rejestracji temperatury ziarna, higrometr do mierzenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych, sonda do pobierania prób ziarna, przyrządy do sporządzania prób reprezentatywnych ziarna).

Magazyn Autoryzowany typu płaski powinien dodatkowo umożliwić użycie podczas załadunku i wyładunku zboża samobieżnego pojazdu załadowczego, posiadać możliwość rozładowania i załadowania w zadaszonym punkcie na terenie magazynu każdej wielkości środka transportu kołowego, umożliwić składowania ziarna w pryzmie uformowanej w sposób pozwalający określenie ilości towaru poprzez jego obmiar oraz posiadać równe podłogi, ściany boczne oraz sufit, zabezpieczone przed możliwością zawilgocenia.

Od Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania wymaga się także wdrożonego systemu zapewniającego jakość i bezpieczeństwo żywności ( np. HACCP, GMP, GMP+ lub inny równoważny).

Jak zaznaczono w regulaminie, Giełda nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości użytkowej Magazynu Autoryzowanego oraz urządzeń niezbędnych do przyjęcia, przechowywania i wydania zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie.

Opłatę od wniosku o autoryzację jednego magazynu zbożowego przewidziano natomiast na poziomie 1000 zł, opłatę za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej jednego magazynu zbożowego – 1000 zł, a opłatę roczną za uczestnictwo w SMA jednego magazynu zbożowego – w wysokości 600 zł.

Maksymalna wysokość opłat jakie może stosować Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zbóż w Magazynach Autoryzowanych w ramach obrotu na RTRS to 7,50 zł/t za przyjęcie zboża, kolejne 7,50 zł/t za miesiąc za jego przechowywanie oraz następne 7,50 zł/t za wydanie ziarna.