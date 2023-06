Bobry powodują duże spustoszenia w uprawach rolniczych. Głównie poprzez budowanie tam, które powoduje zachwianie stosunków wodno – powietrznych w glebie.

W 2020 r. odnotowano w Polsce około 142,5 tys. bobrów. Od 2000 r. ich populacja zwiększyła się blisko 5-krotnie - przekazuje resort klimatu i środowiska w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Rosnąca populacja bobrów coraz mocniej daje się we znaki rolnikom. Budując tamy, bobry zaburzają stosunki wodno–powietrzne w glebie, co prowadzi do rozwoju niekorzystnej mikroflory i zakwaszenia gleby. Długotrwałe podtopienia powodują tzw. uduszenia roślin ze względu na brak powietrza w glebie.

Skutki szkód wyrządzanych przez bobry

To jednak nie jedyne problemy, jakie powodują te, wydawałoby się, sympatyczne zwierzęta. Ich działalność znacząco wpływa także na bezpieczeństwo pracy rolników na łąkach i polach, gdzie występują bobry. Wszystko przez budowane przez nich kanały i jamy. Dodatkowo niszczą groble i wały przeciwpowodziowe. Krótko mówiąc: dostosowując środowisko do swoich potrzeb, robią dość dużo, aby zajść człowiekowi za skórę.

Zgody na redukcję populacji nie będzie

Ministerstwo poinformowało, że nie prowadzi prac nad wprowadzeniem przepisów bądź innych mechanizmów, które ograniczyłyby populację tego gatunku w skali kraju. Zdaniem resortu obowiązujące przepisy pozwalają na jej regulowanie lokalnie. Kto zatem jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez bobry, kto ma do tego prawo i w jakim zakresie należy oczekiwać od niego działań?

Kto decyduje o odstrzale bobrów?

Okazuje się, że możliwość wydawania zezwoleń na wykonanie tzw. czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków chronionych (w tym wypadku do bobrów), których skutki mogłyby przyczynić się do ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do różnych rodzajów mienia, np. zezwolenie na rozbiórkę tam, odstrzał redukcyjny lub przesiedlenie – jest ściśle określona i najczęściej leży w rękach regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Każdy z nich może na swoim obszarze zezwolić na takie działania.

Wnioskodawcą może być zarówno osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem lub użytkownikiem gruntu, jak i organ miejscowy np. urząd gminy, który w imieniu wnioskodawców lub użytkowników i za ich zgodą występuje o realizację zadań na danym gruncie.

Zezwolenie może być wydane ze względu na duże szkody wyrządzone w uprawach rolnych, inwentarzu żywym, rybostanie wody albo wiąże się po prostu z bezpieczeństwem mieszkańców.

Co ze szkodami, jakie poniósł rolnik w związku z działalnością bobrów?

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć wniosek. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje oględzin i szacowania szkód oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty. Odszkodowanie przeznaczone powinno zostać nie tylko na wyrównanie strat, ale także na wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających przed powstawaniem dalszych szkód, o ile wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe. Odszkodowanie nie przysługuje za szkody powstałe w mieniu Skarbu Państwa.

Wnioski można znaleźć na stronach gmin lub Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska. Poniżej zamieszczamy link, pod którym możecie je znaleźć.

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry

Wprowadzając zabezpieczenia, warto pamiętać, że w tym zakresie można wystąpić o współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Może ono obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegającym szkodom.

W jaki sposób można zabezpieczyć swoje uprawy przed bobrami?