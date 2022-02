Szmulewicz: Najpierw trzeba uregulować ustawę o związkach, kto ma prawo być związkowcem

Pod płaszczykiem, mówi się o nowelizacji ustawy o izbach, a chodzi bardziej o to, by prześlizgnąć ustawę, która ma pomóc związkom finansowo. To bardziej związki skłóci niż zjedna, a powinniśmy dążyć w sumie do zjednoczenia związków, do jednego głosu, żeby ta reprezentatywność była większa - tak komentuje możliwe zmiany w ustawie o izbach i związkach rolniczych Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Jarosław Sachajko poseł Kukiz'15 zapowiedział niedawno, że wkrótce pojawią się kolejne projekty w ramach współpracy PiS i Kukiz'15 w Sejmie. Będą dotyczyć m.in. wyborów do izb rolniczych czy też kwestii rolniczych związków zawodowych.

Wspomniany projekt zmieniałby także funkcjonowanie związków zawodowych, które byłyby finansowane niezależnie od ministra rolnictwa. "W tej chwili każdy minister sobie +kupuje+ związki, bo jak daje im pieniądze, jakieś prace zlecone, to znaczy, że je kupuje i one muszą się kłaniać przed ministrem, a nie przed rolnikami" - mówił Jarosław Sachajko polityk Kukiz'15 dla PAP.

"Chcemy, aby rolnicy sami decydowali przy płaceniu podatku rolnego, na jaki związek chcą przekazać 1 procent swojego podatku rolnego" - dodał i wskazał, że związki, które mogłyby się ubiegać o dofinansowanie musiałyby działać przynajmniej 10 lat (za PAP).

Najpierw ustawa o związkach rolniczych?

- Najpierw trzeba uregulować ustawę o związkach, kto ma prawo być związkowcem. Dzisiaj działamy na starych ustawach - mówi Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Uważam, że najpierw trzeba uregulować sprawy związkowe jako takie. Kto może zarejestrować, jaką reprezentatywność musi mieć, obowiązek zjazdów i różnych rzeczy, a zaczynamy trochę od tyłu. Pod płaszczykiem mówi się o nowelizacji ustawy o izbach, a chodzi bardziej o to, by prześlizgnąć ustawę, która ma pomóc związkom finansowo. To bardziej związki skłóci niż zjedna, a powinniśmy dążyć w sumie do zjednoczenia związków, do jednego głosu, żeby ta reprezentatywność była większa i tyle mogę powiedzieć. Każde ruchy są jak gdyby, aby jednego wykluczyć albo żeby drugiego wziąć, a nie na tym sztuka polega - podkreślił Wiktor Szmulewicz.