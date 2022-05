Szukamy Innowacyjnego Farmera 2022 r. Zgłoś się do konkursu!

Trwa konkurs Innowacyjny Farmer 2022. fot. Shutterstock

Rolnicy nie mają lekko, jak nie zawirowania z pogodą to problemy na rynkach rolnych i piętrząca się biurokracja. Jednak wiemy, że dbacie o swoje gospodarstwa i prowadzicie produkcję na najwyższym poziomie. Jeśli rozwijasz gospodarstwo, wdrażasz nowości i innowacje, walczysz z kosztami produkcji, pokaż nam to! Zgłoś się do konkursu.

W tym roku ruszamy z nowym konkursem Innowacyjny Farmer 2022 r.! Jest to wydarzenie towarzyszące corocznej edycji jesiennych spotkań z rolnikami pt. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Chcemy promować i pokazywać gospodarstwa, które rozwijają się wdrażając nowości, udogodnienia i innowacje, pozwalające np. na zmniejszenie kosztów produkcji, zwiększenie efektywności i komfortu pracy, poprawiające standardy dobrostanu zwierząt. Zapraszamy też gospodarstwa kompleksowo dbające o zrównoważoną produkcję roślinną lub zwierzęca, a także te którym z powodzeniem udało się wdrożyć sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa - na zasadzie RHD lub MLO. Kategorie konkursowe to: Innowacyjny Farmer - produkcja roślinna

Innowacyjny Farmer - produkcja zwierzęca

Innowacyjny Farmer - technologie Zgłoś się do konkursu już dziś. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 czerwca br. Rolnicy i ich gospodarstwa mogą być też nominowani do konkursu, przez organizacje branżowe, jednostki naukowe i administracyjne, firmy prywatne z branży agro. Jeśli współpracujesz z ciekawym gospodarstwem chcesz je wyróżnić zgłoś je do konkursu!

