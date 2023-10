O tym jak zniwelować biurokrację w rolnictwie rozmawiamy z Ewą Szydłowską, kandydatką Agrounii.

Farmer: Startuje Pani z list Koalicji Obywatelskiej, ale pod szyldem Agrounii.

Ewa Szydłowska: Tak, startuję z okręgu numer 18, z ostatniego miejsca, ze wsparciem Agrounii.

Co będzie dla was najważniejsze po wyborach? Co chcielibyście osiągnąć dla polskiej wsi?

Bardzo cieszę się, że mamy jako Agrounia taką możliwość kandydowania, a tym samym szansę wejścia do Sejmu. To efekt czterech, prawie 5 lat przede wszystkim bronienia producentów polskiej żywności. Robiliśmy to w trudnych warunkach, na ulicy, jak padał deszcz, jak wiał wiatr, jak padał śnieg, był zimno i stwierdziliśmy, że to jest ten moment, że trzeba iść dalej. Tym bardziej, że rząd nas nie wspierał w naszych działaniach. To my pracowaliśmy za nich, to my odrabialiśmy lekcje. To jest ten moment, kiedy chcemy to kontynuować, tylko już z pozycji silniejszej, jako posłowie.

Będziemy kontynuować to, co robiliśmy do tej pory, czyli wszystkie kwestie dotyczące zmiany prawa dla rolników, bezpieczeństwa żywności, ale takie odpowiedzialne, takie na miarę człowieka, rolnika, bo to jest bardzo istotne.

Rolnicy mają dość biurokracji

Pochodzi Pani z okolic Siedlec. Jeszcze kilka lat temu było tutaj zagłębie uprawy ziemniaka. W tym momencie areały upraw znacznie się zmniejszają. Czy to jest jeden z punktów, który będzie Pani chciała te rejony bezpośrednio wesprzeć, żeby przywrócić te uprawy?

Okolice Łosic, okolice Siedlec, słynęły właśnie z produkcji ziemniaka. W mojej miejscowości prawie każdy uprawiał ziemniaki i stanowiło to taką dywersyfikację dochodów, wsparcie tej tych rodzin rolniczych. Niestety przepisy obecnie uniemożliwiają nam, żeby to stanowiło dodatkowy dochód. To na co najbardziej narzekają rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki, bo jeszcze została kilka osób które to robi w celach zarobkowych, to duże koszty tej uprawy. Generalnie mamy chyba jedne z najwyższych kosztów produkcji rolnictwa. Jeżeli umówimy się już na partię sprzedaży to musimy wykonać szereg badań w celu wykrycia chorób ziemniaka. Nie ma tutaj jakiejś takiej woli politycznej, żeby to ułatwić. Potem, kiedy ta partia jest już przygotowana do sprzedaży to wymaga to chłodni, ponieważ na wyniki badań trzeba dłużej czekać. W ten sposób to się po prostu nie opłaca. Myślę że gdyby była dobra wola to nie byłoby problemu, żeby to załatwić. Czyli generalnie obniżyć koszty, ułatwić przepisy.

Obecnie bardzo dużym problemem, z którym mierzy się polskie rolnictwo jest sytuacja w Ukrainie i związane z nią perturbacje na rynku zbożowym i rolnym. Jak poukładać nasze stosunki z Ukrainą, żeby nasze rolnictwo mogło być nadal konkurencyjne?

Ja ubolewam, że przez ostatnie 30 lat rolnictwo nie znalazło się w takim momencie, że mamy taki zdecydowany wpływ i na rządzących, tutaj jeżeli chodzi o Ukrainę w grę wchodzi już geopolityka, więc na szczeblu Unii Europejskiej . My jesteśmy w Unii Europejskiej, my powinniśmy mieć coś do powiedzenia. Popatrzmy na Rumunię, oni skorzystali ze środków unijnych, rozbudowali porty, to zboże jedzie z Ukrainy port zarabia, ich zboże też jest w pewien sposób zabezpieczone, a tutaj my, z punktu widzenia rolnika, my nie chcemy stać między wyborem czy pomóc Ukrainie, czy bronić naszego rolnictwa. Najpierw patrzymy na szczebel krajowy, a potem pamiętajmy, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej i pewne rzeczy nam się po prostu należą. Mamy możliwość zabierania głosu na forum i wykorzystania takich możliwości więc czemu tego nie robimy? Rozbudujmy porty, pomóżmy tej Ukrainie, ale jednocześnie priorytetem powinna być ochrona naszego rolnictwa. Mówi się, że 12% osób mieszkających na wsi to rolnicy, i proszę państwa, ci rolnicy, są w stanie wykarmić całą Polskę, tylko pomóżmy im, bo wszyscy jesteśmy konsumentami.

Musi powstać fundusz stabilizacyjny rolnictwa

Co dla Pani jest takim priorytetem? Od czego powinniście zacząć? Od prostowania jakich rzeczy, jakich spraw?

Bardzo podoba mi się pomysł w funduszu stabilizacyjnego, o tym też mówią rolnicy, bo jednym z problemów w funkcjonowaniu rolnika jest termin płatności. Jeżeli poczekamy miesiąc to rolnik ryczałtowy jest spokojny, ci którzy prowadzą ewidencję VAT troszeczkę dłużej, ale jeżeli firma ma problemy to nam się to wydłuża. A my mamy co miesiąc do zapłacenia rachunki, odsetki w banku. A jeżeli trafimy na nieuczciwego kontrahenta?

Tu jest pomysł w odróżnieniu od pomysłu rządowego, od Funduszu Ochrony Rolnictwa, gdzie to jest według nas rolników dodatkowe obciążenie przetwórców, przedsiębiorców, bo to od nich ma być pobierane mają być pobierane środki na ten fundusz, a przecież tutaj państwo ma szeroki wachlarz możliwości, gdzie przejmie na siebie ten dług i wykorzystując prawników ściągnie ten dług z wierzyciela i dzięki temu nieuczciwe firmy będą bały się oszukiwać rolników. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby te wszystkie płatności miały wiarygodną datę. Wtedy można coś zaplanować, jeżeli tego nie ma to jest rozchwianie. Jak można obecnie coś zaplanować w rolnictwie? My musimy mieć stabilną datę realizacji płatności i boimy się żebyśmy trafili na wiarygodnego kontrahenta.

Stabilizacja jeżeli chodzi o płatności to jedno, ale na wsi brakuje też bardzo mocno takiej stabilizacji ogólnej, jeśli chodzi o ceny nawozów, o ceny produktów rolnych. Czy macie jakąś wizję jak poukładać rynek żeby był on przewidywalny dla rolnika?

Cała Europa Zachodnia dopłaca do rolnictwa, więc my tez musimy oczekiwać, że rząd w Polsce będzie robił to samo. Dla bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju. Ja jestem zwolennikiem wpływania na obniżenie kosztów, bo rolnik w dalszym ciągu jest cenobiorcą.

Dodatkowo obserwując rynki zachodnie widzimy jak ważne jest zrzeszanie się w spółdzielnie, ale w tym momencie prawo spółdzielcze jest do zmiany, bo rolnicy, którzy zakładają spółdzielnie mówią, że to prawo nie odpowiada ich potrzebom i możliwości funkcjonowania.

Czyli zaczynamy od zmiany prawa spółdzielczego, między innymi, żeby umożliwić rolnikom skupianie się w tych spółdzielniach, a tym samym zapewniamy im większą siłę przebicia, ale też skupiamy się na tym, żeby obniżyć koszty funkcjonowania.

Dużym problemem jest Zielony Ład. Co możemy zrobić w tematyce Zielonego Ładu żeby był on akceptowalny dla rolników?

Ja myślę, że hasło Zielony Ład przede wszystkim ma na celu wystraszyć rolników. Uważam, że rolnicy bardzo dbają o ekologię. To jest jedna z tych grup, która obcuje z przyrodą i ona wie, my wiemy, że jeżeli w jaki sposób zaburzymy tą gospodarkę to ona się na nas zemści.

Weźmy chociażby ograniczenie stosowania środków ochrony. My już jesteśmy w tym od lat. Co roku ubywa środków, które możemy stosować na pola, więc my już jesteśmy w tym procesie. To powinno być dopasowane do rolnika, do człowieka i za to odpowiadają urzędnicy. Ja byłam w Jasionce, kiedy rzucano jajkami w ministra i w komisarza Wojciechowskiego. Gdyby nie te jajka, to chyba byśmy nie wiedzieli, że ekoschematy i robienie zdjęć obornika na polu to jest wymysł polskiego rządu.

Jeżeli mamy do czynienia z takim wymysłem urzędnika, to ja podejrzewam że z wieloma innymi sprawami też tak jest. Nie może być, że prawo stanowione jest na poziomie urzędnika, który nie ma o temacie pojęcia.

Ja jestem też producentem trzody chlewnej. Jeżeli chodzi o bioasekurację i czytam program bioasekuracji, który mam wprowadzić, to nie jest to opis mojego rodzinnego gospodarstwa. To jest opis dużej korporacyjnej firmy. Nas rolników rodzinnych, gdzie nawet w Konstytucji jest napisane, że ustrój opiera się na gospodarstwach rodzinnych, nas zmusza się do dostosowania się do wyśrubowanych wymogów korporacyjnych.

Przenieśmy się w przyszłość, za te dwa, trzy tygodnie. Trafia Pani na ławy sejmowe. W jakim miejscu się Pani widzi? Ministerstwo Rolnictwa? Komisja? Jakieś inne miejsce?

Nie zastanawiałam się jeszcze, gdzie jest moje miejsce. Na pewno kwestie rolnictwa są dla mnie bardzo ważne, ale również i sprawy, sytuacja dzieci, oświata. Obszar do pracy jest bardzo duży.

Dziękuję za rozmowę.