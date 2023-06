Za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje resort sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry, Koła Gospodyń Wiejskich kupują grille, frytownice, maszyny do popcornu, a nawet Thermomix. Suwerenna Polska zrobiła sobie z niego fundusz wyborczy dla swojej partii?

Gdy pod koniec marca br. redaktor naczelny Radosław Iwański podesłał mi informację o tym, że Koła Gospodyń Wiejskich z blisko 500 gmin dostaną po 5 tys. zł na walkę z przestępczością z zarządzanego przez Zbigniewa Ziobrę Funduszu Sprawiedliwości, dodając: „kasa płynie przed wyborami – napisz komentarz o tym” przyznam, że stanęłam wówczas w obronie pań z KGW.

- Do kieszeni sobie tych pieniędzy KGW nie wezmą. Będą się musiały rozliczyć z wydatkowania. Idea może się wydawać dziwna, ale nie wiemy, jakie projekty KGW przygotują. Może jednak komuś pomogą? Może te pieniądze nie zostaną przepuszczone na bezdurno… Poczekajmy, to się dowiemy, jakie projekty zostały przeprowadzone za kasę od Ziobry – tłumaczyłam szefowi.

- Odbędą się pogawędki i tyle. Może ktoś przyjedzie z wykładem. Łatwa kasa – skwitował mój wywód szef.

Trzy miesiące minęły i po raz kolejny okazało się, że szef ma zawsze rację….

Jak działa lub nie działa Fundusz Sprawiedliwości?

Podległy ministerstwu Zbigniewa Ziobry Fundusz Sprawiedliwości co roku dysponuje kilkuset milionami złotych. Teoretycznie miał on służyć wsparciem ofiarom przestępstw, w praktyce pieniądze idą na rozmaite cele, po tym jak w 2017 r. minister sprawiedliwości zmienił zasady podziału środków. Od tego czasu mogą one trafiać do wszystkich podmiotów, w tym państwowych, które podejmą działania w jakikolwiek sposób zapobiegające przestępczości. Czyli jakich?

Jak wynika z raportów NIK(która od lat kwestionuje sposób podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, ale resort uwagi te ignoruje) oraz ustaleń mediów, środki z Funduszu Sprawiedliwości w ostatnich latach płynęły głównie na różnego rodzaju wydarzenia do środowisk czy grup wpierających partię Ziobry, czyli Solidarną Polskę. Właśnie za środki z Funduszu Sprawiedliwości miała zostać kupiona szpiegowska cyberbroń, czyli program Pegasus. Władza miała wykorzystywać go do inwigilowania opozycji czy prawników.

Konkurs, w wyniku którego środki z Funduszu Sprawiedliwości otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich, został rozstrzygnięty na początku marca br. Jak przekonywał w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski, jego wiceszef odpowiedzialny za Fundusz, koła to "ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej". — Można zaryzykować stwierdzenie, że kobiety widzą więcej, są bardziej empatyczne, często szybciej reagują, mają energię do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra — przekonywał Romanowski.

Jak dodawał, w Kołach Gospodyń Wiejskich "skutecznie kształtowane są pozytywne wzorce". — Koła gospodyń wiejskich to także kuźnie lokalnych elit i autorytetów, osób cieszących się ogromnym zaufaniem, wnoszących znaczący wkład w rozwój danej miejscowości — przekonywał wiceminister sprawiedliwości.

„Każde Koło, które dostanie 5 tys. zł dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, ma do 30 września zorganizować wydarzenie dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Konkretnie, dotyczące zjawiska przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym” — napisano w komunikacie MS.

Kuriozum, a nie walka z przestępczością

— Dla nas, czynnych prokuratorów, takie rozdawanie pieniędzy na rzekomą walkę z przestępczością to jest po prostu kuriozum — mówił w marcowym wywiadzie dla onet.pl prok. Jarosław Onyszczuk z niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia (LSO). — Ja nie bardzo wiem, i nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób Koła Gospodyń Wiejskich miałyby zapobiegać przestępczości - podkreślił. — Fundusz Sprawiedliwości miał działać na rzecz ofiar przestępstw. Tymczasem wypływają z niego pieniądze, nakręcając koło wyborcze jednej z partii — dodał też wówczas Onyszczuk.

Jak czytamy na łamach Gazety Wyborczej, sposobem KGW na zapobieganie przestępczości jest… piknik rodzinny z tańcami i zabawami dla dzieci, połączony z rozmowami o przemocy w domu. Za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości Koła Gospodyń Wiejskich kupują grille, frytownice, maszyny do popcornu, a nawet Thermomix.

Sytuacja stała się jasna po tym, jak zdjęcia witryny chłodniczej i kosza na pieczywo z naklejką: "Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości" obiegły media społecznościowe. Fotografie ilustrują realizację projektu pod nazwą "Dobre Jedzenie Zmienia Myślenie", a wykonane zostały podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Wujskie na Podkarpaciu. Jak zwraca uwagę Gazeta, ze strony internetowej gminy możemy się dowiedzieć, że dla uczestników przygotowane zostały liczne atrakcje - występy dzieci, kapeli i Koła Gospodyń Wiejskich w Wujskiem, tradycyjne jadło, zabawy przy muzyce, dmuchańce, bungee oraz słodkości. I pokaz technik samoobrony. Piknik był okazją do przekazania sprzętu paniom z KGW Wujskie, zakupionego w ramach projektu "Smaczne jedzenie - zmienia myślenie", sfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.

Popcorn, wata cukrowa i Thermomix z Funduszu Sprawiedliwości

Gazeta podaje też inny przykład – organizację Dnia Dziecka w Kopkach (gmina Rudnik nad Sanem) w ramach programu "Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich".

Jak opisuje GW, w praktyce wyglądało to tak: tańce, śpiewy i granie na instrumentach, a także dmuchańce czy konkursy sportowe. A do tego konkurs plastyczny o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa medycznego. W tle baner informacyjny z plakatami skierowanymi przeciwko przemocy w rodzinie i informacjami na temat udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu, stojak z ulotkami dla uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej skutków oraz nadużywania alkoholu.

No i poczęstunek. Były hot dogi, kiełbaski z grilla, ciasta, ciasteczka, ciepłe i zimne napoje, a także popcorn i kolorowa wata cukrowa. Dwie ostatnie przekąski przygotowywane na nowiutkim sprzęcie zakupionym z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, o czym przypominały stosowne naklejki.

Gazeta podaje też inne przykłady imprez plenerowych z udziałem KGW, których celem miało być zapobieganie przestępczości „a dzięki sfinansowanemu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości sprzętowi, będzie naprawdę pysznie". - 9 czerwca do KGW w Kąkolówce trafił wielofunkcyjny robot kuchenny Thermomix. Z kolei panie z Futomy (gmina Błażejów) otrzymały piec konwekcyjny, termosy do transportu żywności oraz warnik do wody - podaje GW.

Fundusz Sprawiedliwości funduszem wyborczym?

Trudno mieć pretensje do KGW, że przeznaczyły dostępne środki z Funduszu Sprawiedliwości na takie, a nie inne sprzęty, skoro była okazja. Szkoda tylko, że po raz kolejny dały się wmanewrować w zagrywki polityczne.

Pytanie zasadnicze, aczkolwiek zdaje się retoryczne póki co jest, dlaczego w ogóle resort sprawiedliwości kwalifikuje takie zakupy, jako element walki z przemocą. Maszyna do popcornu uratuje komuś życie?

No cóż – Zbigniew Ziobro w ten sposób, bezkarnie kupuje sobie głosy na wsi. Suwerenna Polska zrobiła sobie z Funduszu Sprawiedliwości fundusz wyborczy dla swojej partii. Tak szefie, miałeś rację.