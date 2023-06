Po spotkaniu ministrowie zorganizowali wspólną konferencję, podczas której zapewniali o wzajemnym wsparciu i podnosili konieczność stałej współpracy i trzymania wspólnego frontu w rozmowach z Komisją Europejską.

- Tylko, że korytarze solidarnościowe, które powstały nie wypełniły swojej roli. Żeby zrozumieć skalę problemu wystarczy powiedzieć, że kiedyś mieliśmy 40 - 50 000 ton zboża z Ukrainy. Teraz mamy 2,5 miliona ton zboża z Ukrainy, czyli niektóre produkty w 1000 razy większych ilościach dostają się teraz na teren Unii. To tworzy bardzo ciężką sytuację i musimy teraz wypracować rozwiązanie tego problemu. Opracować jak możemy w ramach działań solidarnościowych wyrazić wesprzeć ukraińskich rolników jednocześnie chroniąc naszych - dodał.

Minister Węgier podkreślił, że kiedy pojedyncze państwa sygnalizowały ten problem na forum Komisji Europejskiej były ignorowane. Dopiero zjednoczenie wszystkich krajów przyfrontowych przyniosło działania ze strony Unii.

Polski minister rolnictwa przedstawił podobne stanowisko. Podkreślał, że zbudowanie nieformalnej koalicji piątki państw przyfrontowych było bardzo potrzebne.

Gdyby nie ta piątka, gdyby nie nasze decyzje, decyzje Polski, decyzje Węgier, decyzje nas jako koalicji, to Unia Europejska, Komisja Europejska nie widziałaby w ogóle problemu - przekonywał Telus. - Komisja Europejska bardzo często mówi o budowaniu korytarzy solidarnościowych, a tak naprawdę do 14 kwietnia to nie były korytarze solidarnościowe tylko uwolnienie handlu.

Telus podkreśla, że teraz najważniejsze jest podtrzymanie koalicji i dalsze wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa sektorów rolnych w krajach przyfrontowych.

Celem ministrów jest poszerzenie koalicji o reprezentantów wszystkich państw, które odczuwają niedogodności w związku z otworzeniem granic z Ukrainą. W planach mają tez spotkanie całej koalicji z premierem Ukrainy, aby znaleźć wspólne rozwiązanie dla problemów.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaznaczył, że prowadzone działania są podejmowane na rzecz poprawy sytuacji, a nie przeciwko komukolwiek.

To wszystko robimy nie przeciwko komukolwiek. Nie przeciwko Europie, nie przeciwko innym krajom Europy i nie przeciwko Ukrainie. Bo niektórzy próbują wbić klina między nas a państwa europejskie, albo między nas i Ukrainę - podkreślił Telus. - To jest nieprawda. My to robimy dla dla naszych rolników, dla naszych krajów, dla Europy i oczywiście dla Ukrainy. Bo wojna na Ukrainie jest również naszą wojną. My to wiemy, my to czujemy i my jesteśmy w tej sprawie razem - dodał.