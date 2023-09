Nie milkną echa wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim, podczas której dyskutowany był m.in. problem przedłużenia zakazu wwozu ukraińskiego zboża na teren Polski. Resort rolnictwa zapowiada jednostronne embargo. Czy nie obawia się konsekwencji ze strony KE? Zapytaliśmy o to ministra rolnictwa, Roberta Telusa.

Problem ukraińskiego zboża zdominował całą kampanię wyborczą. Partie polityczne wydają się być w tym temacie zgodne - import powinien zostać zatrzymany. Ministerstwo rolnictwa podjęło w tym celu uchwałę, która w razie braku zgody na blokadę importu ze strony Komisji Europejskiej doprowadzi do jednostronnej blokady granic.

Rada Ministrów podjęła uchwałę, która zobowiązuje Komisję Europejską do przedłużenia terminu po 15 września, ale również - i to jest ważniejsze - jeśli Komisja Europejska nie podejmie takiej decyzji, to my, jako Polska sami zatrzymamy import zboża z Ukrainy. Oczywiście tranzytem będzie przejeżdżać, ale nie będzie trafiać na nasz rynek. To jest decyzja bardzo dobra dla polskiego rolnictwa, bardzo dobra dla Polski - przekonywał w rozmowie z farmer.pl minister rolnictwa, Robert Telus.

Jak mówi minister rolnictwa w uchwale zapisane jest, że Polska wzywa Komisję Europejską do podjęcia szybkiej decyzji w tej kwestii.

To jest uchwała intencyjna, która przygotowuje nas do tego, żeby podjąć rozporządzenie, które już tak naprawdę mamy przygotowane - dodaje.

Interes rolnika ważniejszy niż przepisy Komisji Europejskiej

Postawa ministerstwa jest zdecydowana. Czy resort nie obawia się, że jednostronna decyzja przyniesie ze sobą konsekwencje?

Niejedni już nas straszyli różnymi karami ze strony Unii Europejskiej. Dla nas interes polskiego rolnika jest ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy Komisji Europejskiej. Nikt z Brukseli nie będzie nam decydował o sprawach, które dotyczą polskiego rolnika, w tej kwestii, która szkodzi polskiemu rolnikowi. Będziemy robić wszystko żeby chronić polskiego rolnika, nasz rynek - zapewnia Telus. - Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta przez Unię do 15 września, już w nocy z 15 na 16 będzie obowiązywało nasze rozporządzenie.

Jak przekonuje minister tranzyt pozostaje na dotychczasowych zasadach.

My jasno tym pokazujemy, że ta decyzja nie jest przeciwko nikomu - ani Ukrainie, ani Unii Europejskiej. Ona jest dla. Przede wszystkim dla polskiego rolnika, dla Unii Europejskiej, bo chcemy w ten sposób budować korytarze solidarnościowe, dla Ukrainy, bo chcemy żeby to zboże jechało i ona jest dla bezpieczeństwa żywnościowego całego świata, bo chcemy żeby to zboże pojechało tam, gdzie jeździło przed wojną. Dzisiaj Ukraina chce przerzucić to zboże tylko poza swoje granice, ale my mówimy nie - budujmy korytarze, które spowodują, że to zboże dotrze tam gdzie powinno być - dodaje minister.

Czy inne kraje przyfrontowe również podejmą taką samą decyzję? Szef polskiego resortu rolnictwa mówi, że słyszy o takich rozmowach, ale decyzję każdy musi podjąć samodzielnie.

Nie podejmujemy decyzji za inne kraje. Mówią o tym też Węgry, Słowacja, ale my za nich nie możemy decydować. My mówimy za siebie. My na pewno zatrzymamy - mówi Robert Telus. - My niczego nie zmieniamy tak naprawdę w stosunku do tego, co działo się przez ostanie miesiące. Mówimy twarde nie Unii Europejskiej - przekonuje.

Zniesienie embarga na ukraińskie zboże to ze strony KE decyzja polityczna

Sprawa zatrzymania importu ukraińskiego zboża wydaje się być właściwie przesądzona. Twarde stanowisko ministra rolnictwa podtrzymuje też premier Mateusz Morawiecki.

Problem, z którym teraz się borykamy - to planowane zniesienie importu ukraińskiego zboża. Nie możemy zgodzić się na to, aby przez gwałtowny, niekontrolowany wwóz zboża ukraińskiego dochodziło do rozchwiania i destabilizacji polskiego rynku. Albo UE na nasze żądanie przedłuży to embargo, albo my sami, jednostronnie wdrożymy takie rozwiązania, jakie wdrożyliśmy w połowie kwietnia, aby chronić polski rynek - powiedział.

Przedstawiciele rządu są przekonani, że podejmowane przez nich działania są właściwie.

Wprowadzając ograniczenie na wwóz towarów ukraińskich na teren Polski Komisja Europejska nie podała żadnego merytorycznego argumentu dlaczego akurat jest to 15 września. To jest decyzja polityczna - przekonywał Robert Telus.

Wydaje się zatem pewne - embargo nadal będzie obowiązywało. Tylko jaka będzie cena jaką za to zapłacimy?