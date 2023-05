Robert Telus z MRiRW poinformował co dzieje się z ukraińskim zbożem na polskich granicach. Ile go wpłynęło w przeciągu roku oraz co najważniejsze dlaczego zboże z Ukrainy ciągle jest przeładowywane z wagonów na granicy.

Robert Telus podczas dzisiejszej konferencji prasowej udzielił informacji co dzieje się ze zbożem Ukraińskim. Ile zboża z Ukrainy trafiło do Polski i czy rzeczywiście nadal zboże z Ukrainy wpływa do naszego kraju.

Ile ukraińskiego zboża wpłynęlo do Polski?

Minister rolnictwa odniósł się do informacji prasowych i filmów pokazujących przeładunek zboża ukraińskiego na polskiej granicy.

Trzeba sobie uświadomić wolumen produkcji polskiego zboża wyniósł ok. 35 mln ton. Z Ukrainy całkowicie przyjechało ok 4 mln ton zboża czyli ok. 10% naszej produkcji. To jest problem nadprodukcji zboża w Polsce oraz niskich ceny zboża na giełdzie MATIF w Paryżu. To ona reguluje ceny w całej Europie - tłumaczył Telus. - Nie opłaca się wieść dalej firmom zboże ukraińskie do centrum Europy, z powodu tak niskich cen MATIF. Jeżeli ta cena europejska z Giełdy Paryskiej byłaby wyższa to te zboże byłoby transportowane dalej i nie mielibyśmy problemu ze zbożem ukraińskim w Polsce.

Czy zboże z Ukrainy nadal wpływa do Polski?

Uspokajał że rzeczywiście proceder taki miał miejsce, gdyż to zboże wjechało przed 15 kwietnia br. z Ukrainy do Polski ale nie dokonano jeszcze całkowitego przeładowywania.