Podczas wtorkowego briefingu prasowego minister rolnictwa Robert Telus został poproszony o odniesienie się do sygnałów ze strony rolników, mówiących o tym, że brakuje paliwa na stacjach benzynowych, co utrudnia im jesienne prace polowe.

I dodał:

- Prosiłbym media o uspokojenie. Paliwa w Polsce nie brakuje, paliwo jest. Jeśli są gdzieś braki na cpn-ach, to są one chwilowe. Jeśli cała logistyka była przygotowana na to, żeby sprzedawać przykładowo 12 tys. litrów dziennie, a sprzedaje się 36 tys. litrów, czyli trzy razy tyle, to wiadomo, że ta logistyka nie wyrabia.