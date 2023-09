Telus: Tylko wycofanie skargi ukraińskiej do WTO zagwarantuje owocne rozmowy

Jak podkreślał Robert Telus z MRiRW, rządowi polskiemu zależy na tym aby ukraińskie zboże było eksportowane do krajów, do których docierało przed wojną. Foto. MRiRW

Jeżeli chcemy rozmawiać i szukać długofalowych rozwiązań z rządem ukraińskim to skarga do WTO powinna być wycofana - mówił Robert Telus, minister rolnictwa. Jak podkreślał Telus, rządowi polskiemu zależy na tym aby ukraińskie zboże było eksportowane do krajów, do których docierało przed wojną.

