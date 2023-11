Policjanci ze specjalnej grupy do walki z przestępstwami przeciwko środowisku, powołanej w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie na Śląsku, ujawnili kolejne dwa nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych.

Na prywatnej posesji w gminie Wolbrom, w powiecie olkuskim (Małopolska) śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ujawnili 4 naczepy, na których znajdowały się pojemniki z toksycznymi substancjami. Nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów odkryto również na terenie gminy Toszek, w powiecie gliwickim na Śląsku.

Odpady na naczepach

Na naczepach zabezpieczonych pod Wolbromem, znajdowały się pojemniki typu mauzer o pojemności 1000 litrów każdy, oraz beczki. Jak podaje policja, pojemniki zawierały "substancje niewiadomego pochodzenia, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, a także powodować istotne zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym". Prowadzone są jednak szczegółowe badania pobranych próbek.

Mauzery zakopane w ziemi

Wczoraj ta sama grupa policjantów dokonała odkrycia kolejnego składowiska odpadów, tym razem w gminie Toszek, w powiecie gliwickim. Tam na obszarze około 1,5 hektara prywatnej nieruchomości przestępcy zakopali kilkanaście tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.

"Policjanci przy użyciu specjalistycznego sprzętu, dokonując wykopów na około 6 metrów głębokości potwierdzili, że na tym terenie są zakopane odpady komunalne oraz mauzery i beczki z substancjami niebezpiecznymi. Pojemniki, które były wrzucane do wykopanych na kilkanaście metrów dołów, uległy zniszczeniu oraz rozszczelnieniu, co spowodowało przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu." - czytamy w policyjnym komunikacie.

Sprawcy ścigani

Obie sprawy według śledczych są rozwojowe. Trwa badanie pobranych na miejscu prób, opracowanie strategii naturalizacji zagrożenia, oraz ustalanie osób odpowiedzialnych za nielegalny proceder.