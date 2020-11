Top Farms: Ważna jest współpraca z lokalną społecznością

Współpraca ze społecznością lokalną jest ważnym aspektem wielu działalności, w tym produkcji rolnej. Relacja ta „nie tylko ułatwia pracę, ale i nadaje jej większy sens, ponieważ nie mówimy wyłącznie o zysku z hektara – to jest bardzo ważne – nie tylko po to jesteśmy” mówił prezes Top Farms omawiając aspekty społeczne działalności firmy oraz korzyści jakie mogą z nich czerpać obie strony.

W produkcji rolnej istotną kwestią są nie tylko rosnąca konkurencyjność czy konieczność dbałości o środowisko naturalne, ale również aspekt społeczny działalności. Kwestię tę omówił Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu firmy Top Farms, która niedawno obchodziła jubileusz 25-lecia.

– Jest to temat szczególnie mi bliski. Zawsze uważałem, że w środowisku rolniczym współpraca z lokalną społecznością, z osobami zamieszkującymi wspólnie ten teren, niekoniecznie zajmującymi się bezpośrednio produkcją rolną, jest bardzo ważna. Zawsze uczulaliśmy naszych pracowników, współpracowników i kadrę zarządzającą, aby zwracali uwagę na to co się wokół dzieje. Na tym terenie mieszkają rodziny naszych pracowników, a członkowie tych rodzin często pracują w różnych dziedzinach gospodarki, urzędach państwowych czy szkolnictwie, a więc trzeba patrzeć na cały ten obszar jako jeden ekosystem, w którym jedni zajmują się produkcją rolną, a inni mają inne zajęcia, i trzeba być na siebie wzajemnie wrażliwymi – mówił prezes Zdziebkowski.

Wymienił również przykłady współpracy ze społecznościami lokalnymi, które mogą przybierać różne formy i dotyczyć wielu gałęzi życia społeczności.

– W jednej miejscowości jest to współpraca ze strażą pożarną, w innej ze szkołą i technikum. Na przykład w Głubczycach mamy wydzielone centrum edukacyjne na naszym terenie, ale też oddzielnie współpracujemy z technikum, gdzie zachęcamy uczniów do odbywania praktyk w naszych gospodarstwach i wspólnie z nimi pracujemy. Udzielamy również pomocy jednostkom zajmującym się opieką nad niepełnosprawnymi. Przeznaczyliśmy też część obiektu na działalność rehabilitacyjną dla jednej z jednostek tego typu – wymieniał prezes Top Farms. – To jest szereg działań z różnych dziedzin, dzięki którym społeczność lokalna pozytywnie nas odbiera. W tej wzajemnej relacji jest zrozumienie zarówno przedstawicieli samorządów jak i ogólnie społeczności. To nie tylko ułatwia pracę, ale i nadaje jej większy sens, ponieważ nie mówimy wyłącznie o zysku z hektara – to jest bardzo ważne – nie tylko po to jesteśmy. Wiem, że ta społeczność lokalna często docenia nasze działania i ocenia te relacje bardzo pozytywnie i to jest właśnie dobre – podsumował prezes Zdziebkowski.