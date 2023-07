Najbardziej poszkodowane są dwie gminy - Górzno i Żelechów, w powiecie garwolińskim. Uszkodzone są budynki, pozrywane linie energetyczne, powalonych zostało wiele drzew. Podobne wiry powietrzne obserwowali też mieszkańcy kilku innych województw.

Wcześniejsze doniesienia mówiły jedynie o powstaniu lejów kondensacyjnych, jednak, jak widać na załączonych nagraniach, zetknęły się one z ziemią.

Trąba uformowała się około godziny 20 w pobliżu miejscowości Samorządki. Wiadomo też, że to właśnie tam są największe straty. Żywioł przetoczył się przez gminy Piastów i Żelechów.

- Uszkodzeniu uległ dach na budynku chlewni w Samorządkach. Ponadto w gminie Żelechów doszło do trzech podobnych zdarzeń. W Nowym Goniwilku uszkodzona została ściana szczytowa w budynku mieszkalnym. W Piastowie częściowo uszkodzone jest przykrycie dachu na budynku mieszkalnym oraz pustostanie – przekazał Kurierowi Garwolińskiemu mł. bryg. Tomasz Biernacki, oficer prasowy KP PSP w Garwolinie.

Lej kondensacyjny obserwować można było też w innych miejscowościach na Mazowszu m.in. Gąbinie, Suserzu, Żychlinie, Czarnowie oraz Pacynie, a także w województwach łódzkim i świętokrzyskim.

Dla powiatów na południe od Warszawy wydane zostało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Prognozowano, że porywy wiatru mogły wynieść nawet do 100 km/h.

Dzisiaj również może być niespokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, które mają pojawić się w północnej i zachodniej części kraju.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad - podaje.