13 zastępów strażaków przez ponad 6 godzin gasiło pożar obory w gospodarstwie w Kizielanach, w gminie Janów na Podlasiu. Budynek spłonął, większość zwierząt zginęła.

Pożar z niewiadomych przyczyn wybuchł w piątek nad ranem. Ogień błyskawicznie ogarnął cały budynek - tak parter, gdzie stały krowy, jak i poddasze, gdzie magazynowano słomę do ścielenia. W oborze znajdowało się 99 sztuk bydła (w tym stado krów mlecznych), a w przybudówce 24 cielaki.

Gdy strażacy dotarli na miejsce, rolnik przy pomocy ładowarki zdążył wyburzyć wiatę, która łączyła budynek inwentarski i dom, aby ogień nie przeniósł się na budynek mieszkalny. Polał również wodą sąsiadujący z obora budynek, gdzie znajdowały się cielęta. Krów z obory przez szalejący żywioł ewakuować się nie dało. W dodatku przepalona konstrukcja dachu zawaliła się do środka obory.

Trudna akcja gaśnicza

Do akcji gaśniczej ruszyło 13 zastępów strażaków - 2 zastępy z PSP Sokółka oraz 9 zastępów druhów z jednostek OSP z terenu gmin Janów, Suchowola, Korycin.Jak informuje Komenda Miejska PSP w Sokółce, trzeba było podać aż 7 prądów wody, by ugasić oborę i nie dopuścić do rozprzestrzenia pożaru na sąsiedni budynek inwentarski i dom gospodarzy. Strażacy korzystali nie tylko z hydrantów sieci wodociągowej, ale tez musieli dowozić wodę z Janowa.

45 strażaków przez 6 godzin walczyło z pożogą. Niestety, gdy ratownicy mogli wreszcie wejść do obory, okazało się że cały inwentarz już padł. O zdarzeniu poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Wójta Janowa, którzy przybyli do gospodarstwa. Obora o powierzchni około 700 m2 spłonęła niemal doszczętnie. Wójt zapewnił wsparcie rolnika w utylizacji padłych zwierząt.

Olbrzymie straty gospodarzy

Jak w rozmowie z portalem podlaskie24.pl wyliczyła poszkodowany rolnik, w oborze zginęło 99 sztuk bydła - 61 krów mlecznych, oraz 38 byczków i jałowic. Strażacy podejrzewają, że ogień rozprzestrzenił się z poddasza. Poszkodowani szacują straty. Powinni otrzymać odszkodowanie, bo byli ubezpieczeni, ale pieniądze z polisy nie wystarczy, by odtworzyć stado i wznowić. Lokalna społeczność i media rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na rzecz pogorzelców.zbiórka pieniędzy dla pogorzelców.