Póki co okoliczności wypadku nie są jasne. Mężczyzna został znaleziony pod urządzeniem.

- Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wypadku i co się w tym miejscu tak naprawdę stało. Ustalane są okoliczności wypadku, które mają dać odpowiedź między innymi na to, czy poszkodowany został przejechany przez prasę, czy też został przez nią wciągnięty – wyjaśnia asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.