56-letni mężczyzna poniósł śmierć wskutek upadku z dużej wysokości w biogazowni w Niemczech.

Zwłoki 56-letniego mężczyzny znaleziono w biogazowni w Pfeffenhausen w powiecie Landshut w Bawarii. Wszystko wskazuje na to, że zginął w wyniku tragicznego wypadku - podaje Bawarski Tygodnik Rolniczy.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ale nie znaleziono żadnych dowodów na to, by w zdarzaniu brały udział osoby trzecie. Martwego mężczyznę znaleziono rankiem. Zginął on prawdopodobnie wieczorem poprzedniego dnia, gdy sprawdzał instalacje biogazowni. Wszedł na zbiornik i spadł do szybu - podała bawarska policja.