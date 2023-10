Do śmiertelnego wypadku lekarza weterynarii doszło na farmie w Bawarii, Foto ilustracyjne: Farmer/AT

Śmiertelny wypadek przy pracy na fermie mlecznej w Bawarii. W trakcie badania w oborze krowa przygniotła lekarza. Mimo szybkiej pomocy weterynarz nie odzyskał przytomności.

67-letni weterynarz zginął na miejscu w wyniku wypadku, który wydarzył się na mlecznej fermie w Raisting w powiecie Weilheim-Schongau, w regionie Oberland w Górnej Bawarii. Lekarz weterynarii został przygnieciony przez krowę - donosi Bawarski Tygodnik Rolniczy.

Do śmiertelnego w skutkach zdarzenia doszło w trakcie badania jednej z krów w oborze. Zwierzę na krótko przygniotło mężczyznę, ale to wystarczyło, by 67-latek stracił przytomność. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy próby reanimacji okazały się bezskuteczne. Wreszcie lekarz pogotowia stwierdził zgon mężczyzny. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja w Weilheim.