66-letni mężczyzna zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku, podczas pracy w warsztacie na prywatnej posesji w Radlinie na Śląsku.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w miniony poniedziałek w pewnym gospodarstwie w Radlinie, w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim. Zginął tam 66-letni mężczyzna.

Eksplozji nie było

Służby przyjęły zawiadomienie, że w budynku gospodarczym przy ul. Rymera w Radlinie doszło do eksplozji butli z gazem. Na miejscu jednak nie potwierdzono, by nastąpiła jakaś eksplozja. Policjanci ustalili, że "podczas wykonywania prac ślusarskich przez 66-letniego właściciela, doszło do nieszczęśliwego wypadku".

Pomimo długotrwałej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz pogotowia stwierdził zgon poszkodowanego. Policjanci wykluczyli udział innych osób w zdarzeniu. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnić ma prowadzone postępowanie.